Навальна поводиться, як піп Гапон: чому Путін насміхається з опозиції в РФ, — Гладких (відео)

За роки свого правління Путін зробив усе, щоб "кольорові революції" не могли проявитися навіть базовим способом у Росії. Він давно сміється з ненасильницьких акцій протесту, зазначає політолог Валентин Гладких.

Юлія Навальна трошки відстала у своїх уявленнях років на 30 і є жертвою хибного уявлення, що "кольорові революції" з ненасильницьким супротивом можуть подолати тиранські режими на кшталт путінського. Путін сміється з такої уяви, адже він давно зачистив політичне поле від подібного розвитку подій у РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив Валентин Гладких, кандидат філософських наук і експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна".

Він зазначає, що подібні народні виступи можуть мати успіх у державах більш-менш ліберальних, цивілізованих і демократичних. Це сталося в Україні, Грузії, Вірменії, але в Росії тепер це не можливо, як було не можливо, наприклад, у Китаї.

"Ненасильницький супротив не завжди ефективний для дуже багатьох політичних режимів, — акцентує Гладких. — Ненасильницький супротив на китайській площі Тяньаньмень ні до чого не призвів. Подібні протести Путін просто розчавить танками, якщо буде потрібно".

Колись Путіна дійсно лякали "кольорові революції", і пропагандисти робили окремий акцент на Майдані, але за роки свого правління він зробив усе, щоб вони не могли проявитися навіть базовим способом. Путін давно сміється з ненасильницьких акцій протесту, зазначає політолог.

"Пропонуючи шлях ненасильницьких змін влади в РФ, Юлія Навальна робить це свідомо чи не свідомо? — запитує Гладких. — Я не розумію, невже вона виступає в ролі своєрідного попа Гапона, який вивів соратників із мирним протестом до царя-батюшки, а потім солдати порубали їх шашками? Це така в неї мета, чи вона просто не бачить, що в Росії таким способом революцію вже не зробити?"

Гладких стверджує, що всім уже давно зрозуміла репресивна й терористична сутність путінського режиму, і не бачити цього є чимось дивним. Замість того, щоб готуватися до інших ефективних революційних дій, сьогоднішня закордонна російська опозиція влаштовує мирні перформанси, які жодним чином не впливають ані на Путіна, ані на російське суспільство.

"Я готовий закластися, що драйверам змін у Росії буде не пані Навальна, не Тихановська в Білорусії, ні оця от псевдоліберальна, імпотентна та нікчемна нібито опозиція, — каже Гладких. — Це не моє зловтішання, а політологічний діагноз російській опозиції".

Нагадаємо, що політолог Віктор Небоженко назвав російські вибори 17 березня акцією з вирішеним результатом.