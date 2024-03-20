Знищення гелікоптера у ПМР є провокацією: Путін просто розгойдує ситуацію в Придністров'ї (відео)

Будь-яка провокація в Придністров'ї може стати приводом для початку певних дій. Тим більше восени відбудуться вибори в Молдові, каже аналітик Валерій Клочок.

Ситуація зі знищенням дроном військового гелікоптеру у невизнаному Придністров'ї є звичайною провокацією. Все це робиться на тлі домовленностей Молодови й Франції щодо безпеки. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

На його сподівання українське ГУР дійсно тримає ситуацію під контролем, як це було в момент, коли так звані депутати Придністров'я проголосували за звернення до Державної Думи РФ про допомогу від економічного тиску Молдови. Нещодавно до Москви також завітала з візитом президентка Гагаузії, автономної республіки, яка входить до складу Молдови.

"Гагаузія завжди відзначалася проросійськими поглядами з ухилом в сепаратизм, — зазначає Клочок. — І якщо до існування Придністров'я у ролі квазі республіки всі звикли за 30 років, то сепаратистські настрої треба оцінювати, як дуже небезпечні".

Сьогодні будь-яка провокація в Придністров'ї може стати приводом для початку певних дій, каже аналітик. Тим більше наприкінці року восени відбудуться вибори в Молдові, на яких Мая Санду хоче переобратися, а також провести одночасово референдум про євроінтеграційний.

"Треба зважати ще й на те, що на територію Придністров'я системно заїжджають різного роду чоловіки, які пройшли військовий вишкіл і мають навіть досвід ведення війни, — акцентує Клочок. Нещодавно в Кишиневі затримали чоловіка якого верифікували як найманця ПВК "Вагнер" і не пустили до країни. А скільки тих, кому вдалось прослизнути?".

Сьогодні мова йде про можливе військове протистояння Кишинева і Придністров'я. Головне питання в тому: чи здатна буде Мая Санду фізично протистояти можливому захопленню влади в Кишиневі, зазначає аналітик.

За словами Валерія Клочка, якби Молдова все-таки попросила Україну долучитися до вирішення питання з Придністров'ям, то це було б логічним завершенням з метою прибрати цей анклав контрафакту та сепаратизму. На жаль на сьогодні Санду не готова звернутися до України по допомогу, хоча навіть в теперішній ситуації ЗСУ чи інші окремі бригади добровольців могли б доволі легко впоратись з армією придністровських сепаратистів у кількості 6 тисяч осіб із застарілою радянською технікою.

Спецслужби Німеччини опублікували новий план, точніше наміри Росії розпочати атаки з Калінінградської області на Польщу і німці не випадково зараз б'ють на сполох. Тому варто пам'ятати, що Путін не залишить спроб "воз'єднання з Придністров'ям" через Одеську область, каже експерт.

Нагадаємо, що у Службі інформації та безпеки Молдови попередили, що Росії спробує втрутитися в майбутні президентські та парламентські вибори та спровокувати соціальні конфлікти у Гагаузії та Придністров'ї, щоб порушити процес інтеграції Молдови до Європейського союзу.