Готуються оточити Київ та захопити Харків: коли окупанти планують зробити "санітарну зону", — Гетьман (відео)

ЗСУ готувались до такого розвитку подій і встигли побудувати найбільш потужні фортифікації саме на північному кордоні. З 2022 року там не велось активних бойових дій, що дозволило інженерним військам звести міцну лінію оборони, каже майор запасу.

Наприкінці травня російські окупанти планують масові наступи на півночі України з метою оточити Київ та окупувати Харків, хоча точних планів наступу ворога українська розвідка, та, мабуть, і самі росіяни, ще не мають. Принаймні ці міста входять в так звану 200 км "санітарну зону" про яку говорив Путін. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, наразі на півночі знаходиться поки що невелике угрупування росіян, але вони вже почали будувати щось схоже на польові табори, де зможуть розміщатися відносна велика кількість бійців. Вже зараз можна припустити, що на півночі вони будуть збирати угрупування, яке зможе атакувати Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

"Зараз ворог варварські обстрілює Сумщину, де там планують евакуювати дітей, — каже військовий. — Це як раз показник майбутніх атак на цю територію. Там вже заходять ворожі ДРГ для розвідки й диверсій".

На думку Гетьмана, діяльність ДРГ окупантів пов'язана із намаганням зрозуміти, як ЗСУ будуть обороняти ці ділянки фронту. Є данні про те, що Путін хоче мобілізувати ще півмільйони росіян саме для наступу на півночі та сході України.

"Сьогодні можна припустити, що вони будуть намагатися атакувати Київ і не рахуватись з втратами, адже з наскоку взяти мегаполіс, де на кожній вулиці барикади та вогневі точки, не можливо, — акцентує Гетьман. — Тому окупанти спробують ще й оточити місто, а не повноцінно його захоплювати, у випадку кричущих втрат".

Експерт зазначає, що ЗСУ готувались до такого розвитку подій і встигли побудувати найбільш потужні фортифікації саме на північному кордоні. З 2022 року там не велось активних бойових дій, що дозволило інженерним військам звести міцну лінію оборони й доволі функціональну. Але Гетьман зазначає, що не треба забувати про засоби знищення таких фортифікацій, якими володіє ворог.

Раніше в ОП відповіли на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, заява російського президента — це пряме свідчення того, що РФ не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах і враховувати суверенні права інших країн.