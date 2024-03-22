Атаки РДК на Бєлгородщину доводять, що до Росії повернувся бумеранг війни, — Левін (відео)

Кремль завжди боявся перенесення війни на власну територію і хотів вести бойові дії виключно на землях України. Цього боявся і російський соціум, зазначає військовий оглядач Ігаль Левін.

Завдяки рейдам на Бєлгородщину, що були здійснені силами російських добровольців з РДК, Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону" та різних підрозділів ічкерійців, місцеві росіяни зрозуміли, що війна повернулась до них своєрідним бумерангом. Можливо, в короткостроковій перспективі це мобілізує місцеве суспільство, але загалом доводить РФ до точки кипіння. Про це в інтерв'ю розповів редактор воєнного Фокусу, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

Він зазначив, що Кремль завжди боявся перенесення війни на власну територію і хотів вести бойові дії виключно на землях України. Цього боявся і російський соціум.

"Москва хоче, щоб Україна була заповідником війни, щоб стріляли й бомбили тільки там, — зазначає Левін. — Але тепер вже неможливо приховувати подібні вилазки російських добровольців і доводиться навіть бомбити власні села, як-от Козинка".

Завдяки операціям російських добровольців, що воюють на боці ЗСУ, у РФ поступово наростає проблема внутрішніх переселенців, а еліти давно вже розуміють, що так звана СВО йде далеко не "за планом", каже експерт. І ось тут найголовніше — не залишати це локальною проблемою, а розширювати кількість захоплених російських селищ.

"Треба розуміти, що всі ці прикордонні підрозділи, Росгвардія та інші загони, що намагаються протистояти добровольцям, так чи інакше підсилили б армійські підрозділи окупантів на фронті, — каже Левін. — Тому добровольці здійснюють відчутний вплив на послаблення сил ворога".

Військовий оглядач зазначає, що треба активно продовжувати подібні операції на території ворога задля того, щоб з часом всі без виключення росіяни зрозуміли, що війна триває не стільки в Україні, а що це саме російсько-українська війна.

"Але мешканцям українських міст, що знаходяться подалі від фронту, не варто заспокоюватись, — акцентує Левін. — Ворог не збирається зупинятись на сьогодняшній лінії фронту, тому треба тримати бойовий настрій, щоб потім не розчаровуватися".

Нагадаємо, 21 березня представники російських добровольчих формувань розповіли, що ЗС РФ втратили понад 1500 військових убитими і пораненими. Крім цього, було знищено 171 одиницю бойової техніки.

Того ж дня боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський повідомив, що російські добровольці мають доступ до зброї, яка перебуває в їхньому розпорядженні як частини Інтернаціонального легіону ЗСУ. Також арсенал росіян постійно поповнює захоплене озброєння ЗС РФ.