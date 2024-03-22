"Намацали больову точку": чому польскі фермери продовжуватимуть блокаду кордону, — Гладких (відео)

Для європейських фермерів саме Україна є драйвером або тригером, які вкотре ставлять на порядок денний всі ті внутрішні проблеми, що накопичились у європейській галузі. Україна зможе вийти з цієї ситуації за допомогою інших шляхів, зазначає аналітик Валентин Гладких.

Навіть якщо Україна погодиться на всі вимоги польских фермерів, вони все одно не припинять блокувати кордон, адже використовують поставки зерна в ЄС з боку Києва, як потужний аргумент для отримання преференцій з боку євроспільноти. Розблокувати кордони в найближчий термін наврядчи вдасться, адже до фермерських протестів долучаються інші країни. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

Він зазначив, що фермерське питання є суто політичним. В багатьох європейських країнах (особливо у Польщі) фермери є важливою частиною економіки й потужної частиною електорату, тому політики постійно шукають у них підтримки, а самі фермери вдало використовують інструменти тиску на владу.

"Польскі фермери таки намацали цю больову точку, завдяки якій хочуть вичавити всі можливі вигоди з європолітиків, — акцентує Гладких. — Проблему можна розв'язати тільки за участі консолідованої дії європейських структур. Але є великі сумніви, що це вдасться".

Не переконання експерта, мітинги польских фермерів не стосуються безпосередньо взаємин Польщі з Україною, а це питання стосується взагалі аграрної політики в Європейському Союзі. Просто для європейських фермерів саме Україна є драйвером або тригером, що вкотре ставлять на порядок денний всі ті внутрішні проблеми, які накопичились у європейській галузі.

"Я хотів би сподіватися що ситуація на кордоні не зашкодить хоча б руху якихось стратегічно важливих товарів чи послуг, — акцентує Гладких. — Хоча поляки вже навіть почали блокувати простий пасажирський транспорт, який до проблематики фермерства взагалі не має жодного відношення".

В цілому, зазначає експерт, Україна зможе вийти з цієї ситуації за допомогою інших шляхів. Є морське сполучення, є річка Дунай, є кордони з іншими країнами ЄС.

Нагадаємо, за повідомленнями Державної прикордонної служби України та Прикордонної служби Польщі у пункті пропуску "Медика – Шегині" мітингувальники заблокували рух автобусів.

Після цієї інформації до польського міністра внутрішніх справ звернувся віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні