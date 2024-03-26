Швидко отримують квиток "на концерт Кобзона": Братчук про ситуацію у Кринках та десант на Одесу (відео)

Армія РФ позбулась значної кількості штурмовиків на лівобережжі Херсонщини, тому продовжує тупі "м'ясні штурми" підрозділами по 70 бійців. Про десант на Одесу не може йти мови, адже у флоті РФ в Чорному морі тепер тільки три БДК, каже речник УДА.

Активні бойові дії тривають на лівобережжі України, а саме на Запорізькому та Роботинському плацдармах, а також у Кринках. Ворог побоюється застосовувати важку бронетехніку, а всі атаки більшою частиною відбуваються за рахунок піхотних підрозділів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, у Кринках контрбатарейна боротьба ЗСУ залишається основним видом бойових дій і основним видом вогневого ураження. Ворогу протягом тижня не вдалось провести хоча б одну ефективну штурмову дію.

"Пояснити це дуже просто, бо на цьому плацдармі в армії РФ банально не вистачає штурмовиків, — каже Братчук. — Переважна їхня більшість давно відправилась "на концерт до Кобзона"".

Тому, зазначає військовий, сьогодні окупанти намагаються проводити м'ясні штурми групами та підрозділами приблизно на 70 бійців. Звичайно, ЗСУ швидко знищують все це "м'ясо". А техніку ворог взагалі практично не використовує, бо завдяки аеророзвідці вона стає ціллю для артилерії.

"При цьому, на жаль, окупанти продовжують варварські обстріли Херсонщини, — акцентує Братчук. — Ворог діє цинічно і намагається бити по рятувальниках, медиках та по співробітниках ДСНС".

Не припиняються повітряні атаки ворога на Одещину, але висадити десант окупанти не зможуть, каже військовий. Після втрати чергового десантного корабля у Чорноморського флоту окупантів їх залишилось всього три штуки.

За словами Братчука, якщо в перспективі говорити про знищення Кримського мосту, то зрозуміло, чому ворог зараз максимально докладає зусиль аби будувати ту сумнозвісну залізницю на сухопутному напрямку. Проте вони забувають, що вона буде легкою ціллю для ракет ЗСУ.

Нагадуємо, 26 березня експерт пояснив, чи ВДК "Константин Ольшанский" міг отримати серйозні пошкодження під час удару Сил оборони 24 березня. Тим часом у мережі опублікували світлини бонових загороджень у Військовій бухті порту Новоросійська. Ще одна точка, куди РФ може перевести флот — порт Очамчира в окупованій Абхазії: грузинські сили опору показали кадри місцевості, де має відбуватись будівництво.