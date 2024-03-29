Операція "Емпатія", щоб розчулити ЄС: Дикий про теракт в "Крокусі" та міжетнічні стосунки у РФ (відео)

Умовний француз навряд чи повністю відчуває весь біль від розбомбленого Маріуполя, а ось теракт у людному місці вписується в його картину розуміння. Зараз у Росії загостряться міжетнічні стосунки, ті ще з часів СРСР не були добрими, зазначає ветеран АТО.

Хоча надійних доказів, що стрілянина в московському "Крокус Сіті Хол" була скоєна руками ФСБ, але такий сценарій виглядає найбільш вірогідним. Таким чином Кремль намагався провести операцію "Емпатія", подати сигнал світовій західній спільноті, що вони "теж страждають від тероризму" і треба знову шукати "спільного ворога". Про це в інтерв'ю Фокусу заявив ветеран АТО Євген Дикий.

За його словами, операція пройшла успішно, адже багато західних країн висловили співчуття у зв'язку з терактом. Європейцям ближче саме таке страждання, ніж обстріли України.

"Пересічний француз наврядчи повністю відчуває весь біль від розбомбленого Маріуполя, а ось теракт у людному місці цілком вписується в його картину розуміння, — зазначає Дикий. — Французу легше себе уявити в умовному "Норд-Ості" чи "Крокусі", ніж у зруйнованому маріупольскому драмтеатрі".

Москва таким чином пропонує Заходу об'єднатись навкруги спільного ворога — ісламського тероризму, каже експерт. А ось всі ці бомбардування і війна у "колишній колонії" — річ другорядна.

"І такий психологічний посил, на жаль, може спрацювати й вже працює, — акцентує військовий. — Звичайно, виконавцями цілком дійсно міг бути ІДІЛ у тісній співпраці з російськими спецслужбами".

За словами Дикого, в цьому немає нічого незвичайного, адже, наприклад, засновниками ІДІЛ були два керівники спецслужб Саддама Хусейна, що тісно підпрацьовували з радянським КДБ. І коли Росія формально воювала з ІДІЛ у Сирії, то бомбила демократичну прозахідну опозицію, а не терористів. З ІДІЛ боролись саме американці.

На думку Дикого, зараз у Росії загостряться міжетнічні стосунки, бо вони з часів СРСР не були добрими. Головним розпалювачем етнічних угруповань була радянська армія, нащадком якої є армія РФ, яка повністю діє за старими шаблонами.

"Радянська армія замість того, щоб бути плавильним котлом єдиного радянського народу якраз служила місцем, звідки виходили з ненавистю до імперії, — каже ветеран АТО. — Саме там завжди були групи росіян, дагестанців, українців, чеченців і так далі. Всім доводилось розбиватись на групи, щоб протистояти агресії інших".

В сучасній російській армії більше не допускають таких помилок, а роблять окремі етнічні підрозділи. Наприклад, ті самі кадирівці взагалі не мають у своєму складі командування когось з етнічних росіян.

"Головна "фішка" Кремля в тому, що він намагається тримати баланс міжетнічним напруженням серед самих угруповань і їхньому ставленню до росіян, каже Дикий. — Кремль намагається, щоб якути ненавиділи чеченців, але щоб вони при цьому не об'єднувались у своїй ненависті до росіян".

Проте через втрату балансу, який виник після катувань затриманих таджиків, яких звинуватили у теракті, розклад сил може змінитись. Ненависть приїжджих на заробітки до РФ мусульман, яких і так принижують, буде тільки зростати, а проти них виплескується ненависть націоналістичних та неонацистських угруповань самої Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заперечив причетність України до теракту, як про це сказав у своєму виступі президент РФ Володимир Путін.