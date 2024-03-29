Окупанти розбомбили Терни, а під Кринками ЗСУ знищують навали ворога, — аналітик DeepState (відео)

Попри труднощі захисники продовжують тримати оборону і на Донбасі і на Херсонщині, каже співзасновник моніторингового проєкту Роман Погорілий.

Російська армія не дивлячись на значні втрати спромоглась повністю знищити село Терни на Донеччині. Важкі бої точаться біля Ямполівки та Діброви. В цей список гарячих точок входить і Білогорівка на Луганщині. Про фронтову ситуацію Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

За його словами, це невеличке поселення армія РФ не змогла взяти численними "м'ясними штурмами", тому, втративши багато людей та техніки, просто розбомбила село. Проте через значний мобілізаційний ресурс окупанти продовжують поступову ротацію та підтягують свої резерви на цій ділянці.

Від села Терни залишилась тільки назва на мапи, каже аналітик Фото: Deep State

"Але наші військові теж беруть ініціативу у свої руки та намагаються відтіснити, відвоювати втрачені позиції, — зазначає військовий аналітик. — Хоча робити це кожного разу все складніше, оскільки дуже багато військ підтягнули московити, а ще дуже щільно працює ворожа авіація".

Попри всі труднощі українські герої продовжують тримати оборону. Українські населені пункти тримаються, докладаються максимальні зусилля, щоб лінія бойового зіткнення не просувалася далі, а ворог не мав успіхів. Крім того, є сподівання, що ЗСУ навіть зможуть піти вперед.

Щодо ситуації на вже легендарному плацдармі у Кринках, який ЗСУ героїчно утримують і розширюють на лівобережжі під Херсоном, то попри складну логістику та потужні удари з боку ворога він тримається. Аналітик DeepState зазначає, що окупанти безперервно намагаються витіснити українських військових, але кожного разу зазнають шалених втрат та відступають.

"Наші українські герої, всі, хто служить в ЗСУ, роблять просто неймовірну роботу не дивлячись на те, в яких важких умовах їм доводиться воювати, — каже Погорілий. — Вони не тільки тримають позиції, а ще й знищують ворога нав'язуючи бій, тримаючи ініціативу".

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що РФ створить 2 нові армії, однак вони з великою ймовірністю зіштовхнуться із серйозними проблемами. За даними британської розвідки, противнику раніше вдавалося укомплектовувати підрозділи особовим складом, проте з усім іншим ЗС РФ регулярно зазнають труднощів.