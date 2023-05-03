Коронація Чарльза ІІІ. Все, що ми знаємо про подію у Великій Британії 6 травня 2023 року

Після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня королем став Чарльз ІІІ. З того часу він освоївся у своїй новій ролі суверена, але залишилося ще кілька місяців, перш ніж ми станемо свідками його офіційної коронації.

6 травня відбудеться коронація короля Чарльза ІІІ. До неї залишилися лічені дні, і хоча ЗМІ щодня пишуть нові подробиці про церемонію, багато залишається невідомим. Фокус зібрав усе, що відомо зараз про коронацію британського монарха.

Хто із близьких членів королівської родини візьме участь у коронації?

Очікується, що окрім короля Чарльза III та королеви-консорта Камілли на коронації буде присутня вся родина принца Уельського, адже він спадкоємець престолу. До того ж принц Джордж повинен буде виступити як один з почесних дідівських пажів під час служби. Точні ролі принцеси Шарлотти та принца Луї у церемонії ще не оголошені. Тим часом, після довгих розмов, герцог Сассекський підтвердив, що цього дня він буде у Вестмінстерському абатстві, ну а герцогиня Сассекська залишиться вдома в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет. Напевно, будуть присутні принц Едвард, граф Уесекський, і принцеса Анна — брат і сестра Карла. Але опального принца Ендрю, швидше за все, не буде.

Де пройде коронація короля Чарльза ІІІ?

Вестмінстерське абатство було місцем британських коронацій протягом останніх 900 років і Чарльз III не відхилиться від встановлених правил.

Як виглядатиме коронація короля Чарльза ІІІ?

Коронація короля Чарльза багато в чому помітно відрізнятиметься від коронації його матері. Що характерно, у пресрелізі, що підтверджує дату коронації, Букінгемський палац зазначив, що, хоча церемонія "зберігає аналогічну структуру протягом понад тисячі років" і "враховуватиме ті ж основні елементи", вона також визнаватиме "дух нашого часу "і " відбиватиме роль монарха сьогодні" .

Коронація королеви Єлизавети

План коронації короля Чарльза носить кодову назву "Операція "Золота сфера". Вона буде коротшою, ніж коронація королеви Єлизавети — та тривала три години. І буде набагато дешевшою. Оскільки уряд платить, король, як повідомляється, висловив побажання, щоб служба була "гідною", тож у ній братиме участь більше представників різних релігій та громадських груп, щоб точніше відображати етнічну різноманітність нації.

Король і королева прибудуть до Вестмінстерського абатства з Букінгемського палацу у складі королівської процесії і вирушать із ще більшою церемоніальною групою, в якій візьмуть участь інші члени королівської родини. Після цього вони з'являться разом на балконі Букінгемського палацу, щоб завершити денні заходи.

Дрес-код для коронації

Раніше герцоги, маркізи, графи та барони, що становлять британську аристократію, одягали на коронацію мантії з червоного оксамиту з горностаєвою обробкою. Точний дизайн мантій сягає 17 століття, хоча специфічний церемоніальний одяг для членів перства вперше був представлений як концепція ще в 1400-х роках. Плащі до підлоги поєднуються з коронами, які відрізняються за стилем залежно від рангу людини у перах. Герцог, наприклад, носитиме корону, прикрашену вісьмома полуничними листками, а баронет носитиме корону, прикрашену шістьма срібними кульками. Візерунок із плям на горностаєвій облямівці мантії також використовується для позначення старшинства. Король Чарльз, однак, як повідомляється, вимагав, щоб пери носили свій "звичайний парламентський горностай" — який носять щороку на державному відкритті парламенту — або просто стандартний діловий одяг.

Чи буде королева-консорт Камілла коронована разом із королем Чарльзом III?

Так, після заяви королеви Єлизавети II у 2022 році про те, що вона "щиро бажає", щоб колишня герцогиня Корнуольська прийняла титул королеви-консорта, коли Чарльз піде на престол, вона буде коронована разом із монархом. Вона стане першою дружиною, коронованою після королеви-матері у 1937 році, і на її голову буде покладена інкрустована діамантами корона королеви Марії.

Король Чарльз і королева-консорт Камілла Фото: Getty

Як чоловік принц Філіп не мав права на таку честь. Спочатку передбачалося, що вона носитиме платинову корону королеви-матері, прикрашену 2 800 діамантами, враховуючи суперечливий 105-каратний Кох і Нур, але Букінгемський палац пізніше підтвердив, що цієї корони на коронації не буде.

Кого запрошують на коронацію короля Чарльза ІІІ?

Запрошення вже надіслано 2 000 гостям. Серед них будуть члени королівської родини, представники палат парламенту та церкви, відомі політики з країн Співдружності та всього світу. Кількість запрошених насправді відносно невелика, з огляду на те, що на коронації королеви було понад 8 000 осіб. Ендрю Джеймісон — геральдичний художник та ілюстратор рукописів, у роботах яких багато посилань до легенди про короля Артура, — розробив дизайн запрошень. Запрошення прикрашає орнамент із квітами шипшини, дзвіночками, дикою суниці, а також сонечками і метеликами.

Запрошення на коронацію короля Чарльза Фото: The Royal Family

Усі квіти згруповані по три, щоб позначити те що, що Чарльз стає третім монархом свого імені. А внизу знаходиться зображення Зеленої людини, персонажа з британського фольклору, який уособлює відродження. На його голові одягнений вінок із плюща, дуба та глоду.

Хто виступає на коронації короля Чарльза ІІІ?

Король особисто замовив 12 нових творів, зокрема коронаційний гімн Ендрю Ллойда Веббера та коронаційний марш Патріка Дойла. Ендрю Нетсінга — органіст і майстер хористів Вестмінстерського абатства — керуватиме хором протягом усієї церемонії, а Антоніо Паппано з Королівського оперного театру диригує коронаційним оркестром. Виступатиме Хор Вознесіння, який складається з виконавців держпелу, а ансамбль візантійських співів виконає грецьку православну музику на честь покійного принца Філіпа. Тим часом напередодні церемонії королівські шанувальники можуть розважитись, послухавши спеціальний плейлист для коронації, складений Департаментом цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту, в якому беруть участь усі від Кейт Буш до Гаррі Стайлса.

Чи буде релігійний елемент коронації короля Чарльза III?

Коронація за своєю суттю є релігійною службою, під час якої суверен "помазується, благословляється і посвячується" архієпископом Кентерберійським від імені англіканської церкви, головою якої є монарх.

Флакон для оливи та спеціальна ложечка Фото: Скриншот

Олія для помазання, що використовується під час церемонії, одержана з оливок, зібраних на Олеонській горі за межами Віфлеєму, та ароматизована кунжутом, трояндою, жасмином, корицею, неролі та бурштином відповідно до формули, яка використовується протягом століть. Патріарх Єрусалима Феофіл III та англіканський архієпископ у Єрусалимі Хосам Наум освятили олію для коронації короля Чарльза III на початку 2023 року.

Чи коронація короля Чарльза III транслюватиметься у прямому ефірі?

Звичайно буде. Коронація королеви Єлизавети II була першою, показаною на телебаченні, і залучила майже 27 мільйонів глядачів у Великій Британії — число, яке можна легко перевершити цієї весни. Очікується, що в США кабельні телеканали, які транслювали похорон королеви у прямому ефірі, зокрема NBC, CNN, ABC і Fox News, транслюватимуть коронацію, хоча точні подробиці залишаються непідтвердженими.

Чи будуть інші заходи на честь коронації?

Так, очікується, що урочистості продовжаться у дні після коронації. 21 січня Букінгемський палац оголосив, що 7 травня у Віндзорському замку відбудеться коронаційний концерт, на якому зберуться як сучасні артисти, так і світові музичні ікони, щоб відсвяткувати цю подію. До них приєднаються оркестр, танцювальні колективи, провідні актори та коронаційний хор, що складається зі співаків-аматорів з усієї країни, до яких приєднається віртуальний хор, що складається з вокалістів із Співдружності. Також було замовлено документальний фільм про коронаційний хор, який покаже, як було сформовано групу, та зануриться в життя її учасників. Визначні пам'ятки будуть освітлені проєкціями, лазерами та дисплеями дронів. Захід транслюватиметься у прямому ефірі на BBC One, але також будуть доступні тисячі безкоштовних квитків, які можна виграти за допомогою публічного голосування.

Також відбудеться великий обід на честь коронації, який, як і Великий ювілейний обід у 2022 році, спонукатиме сусідів об'єднатися для веселих вуличних вечірок 7 травня.

Що таке коронаційна емблема?

Організовані заходи буде опубліковано під новим офіційним логотипом коронації. 10 лютого Букінгемський палац представив дизайн, створений колишнім головним дизайнером Apple сером Джоні Айвом і його творчим колективом LoveFrom. "Емблема віддає данину любові короля до світу природи, поєднуючи флору чотирьох народів Сполученого Королівства.

Коронаційна емблема Фото: The Royal Family

На ній є троянда Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу і трилисник Північної Ірландії", — йдеться у супровідному пресрелізі. Разом квіти створюють форму Корони Святого Едуарда, якою Його Величність Король буде коронований під час служби коронації у Вестмінстерському абатстві. Емблема з використанням червоного, білого та синього прапора Співдружності.

Чи буде вихідний у зв'язку з коронацією короля Чарльза ІІІ?

Так, у зв'язку з коронацією короля Чарльза III буде додатковий вихідний, як це було у разі коронації королеви Єлизавети II. Незважаючи на те, що майбутня коронація відбудеться у суботу, уряд підтвердив, що наступний понеділок, 8 травня, буде вихідним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скарби, які будуть вивезені з Тауера та використовуватимуться під час коронації. Серед них три унікальні мечі, старовинна ложечка для олії та кілька корон.