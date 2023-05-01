"Іван Васильович змінює професію" та інші фільми. Найкращі вбрання, створені Славою Зайцевим для кіно

Перший радянський кутюр'є помер напередодні ввечері після тривалої хвороби у 85 років.

Слава Зайцев, який виріс у бідності й злиднях, усе життя створював приголомшливі вбрання, якими захоплювалися П'єр Карден і Марк Боан, що працював для модного дому Christian Dior. Фокус розповість про те, для яких фільмів Зайцев створював вбрання.

Знаменитим він став завдяки щасливому випадку. Він створив колекцію розмальованого робочого одягу. Але хоч яскраві тілогрійки та валянки обурили комісію, і юному Зайцеву навіть загрожували серйозні проблеми із законом, стаття про його колекцію з'явилася у французькому Paris Match. У результаті він отримав прізвисько "Червоний Діор", яким згодом був не надто задоволений і став створювати вбрання для всієї радянської еліти. Це, до речі, його теж не надто тішило, бо, за його словами, жоден зі створених ним ескізів до простого радянського народу так і не дійшов.

Але, бувши першим радянським кутюр'є, Зайцев одягав зірок естради, акторів і створював вбрання для кіно й театру.

У його вбраннях виходили на сцену Андрій Миронов у виставі "Шалений день, або Одруження Фігаро" в Театрі сатири. Він оформив понад 20 вистав для російських і закордонних театрів. Серед них ― "Сучасник", МХАТ, Театр сатири й Театр імені Євгена Вахтангова. Він також робив костюми для постановок на Бродвеї.

Костюми для Андрія Миронова творив Слава Зайцев Фото: Скріншот

Однією з останніх робіт В'ячеслава Зайцева для Малого театру стала "Пікова дама" 2015 року.

Іронічно, але слава Зайцева радянське керівництво не тішила. Покази його моделей проходили без його участі за кордоном. Сам модельєр згадував, що він постійно мав проблеми з КДБ.

"Коли 1974-го в Чехословаччині в журналі "Квіти" вийшов передрук із французької преси, де в модному огляді я був названий серед п'яти видатних модельєрів світу за сто років: Фредерік Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Крістіан Діор і Слава Зайцев — мене викликали в ЦК партії та сказали: "Щоб вас більше не було видно", — згадував дизайнер.

І хоч у радянському кіно не було заведено вказувати художників із костюмів, Слава Зайцев також створював костюми для багатьох фільмів.

Серед маловідомих: образи Мони з фільму "Безіменна зірка" 1978 року Михайла Козакова та вбрання для фільму "Фокусник" Петра Тодоровського 1967 року з Аллою Ларіоновою в головній ролі.

Анастасія Вертинська у фільмі "Безіменна зірка" Фото: Скріншот

Популярною стала сукня Аліси Фрейндліх для фінальних сцен "Службового роману". Ефектне вбрання в дрібну клітинку створив саме Зайцев.

Сукня Аліси Фрейндліх зі "Службового роману" Фото: Скріншот

Але найвідомішою його роботою стали костюми Зіночки для фільму Леоніда Гайдая "Іван Васильович змінює професію" 1973 року.

Шикарне вбрання актриси Зіночки досі викликає захоплення.

Ці вбрання поєднували в собі головні тренди того часу: міні, максі, штанні костюми та сукня-сафарі. Відчувався вплив П'єра Кардена, який захоплювався творчістю молодого колеги.

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Пізніше модельєр став творцем костюмів для членів олімпійської збірної СРСР 1980 року.

1997 року Зайцев відкрив власну "Лабораторію моди". На навчання туди приходили молоді дизайнери з вищою професійною освітою.

В останні роки він практично не з'являвся на публіці, страждаючи від хвороби Паркінсона. Раніше Фокус писав про життя і кар'єру першого й останнього радянського кутюр'є.