Дженніфер Еністон присвятила зворушливий пост своїм зірковим подругам (відео)

Знаменитість показала архівні кадри моментів зі "своїми дівчатками".

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон присвятила зворушливий пост своїм зірковим подругам. Роликом з архівними кадрами зірка серіалу "Друзі" поділилася в Instagram з понад 40 млн підписників.

"Дякую Богу за подруг ❤️🙏🏼☺️", — підписала відео з найближчими людьми знаменитість грецького походження.

Зокрема серед присутніх у ролику були такі акторки: Сандра Буллок, Кортні Кокс, Джулія Робертс, Різ Візерспун, Ліза Кудров, Дрю Беррімор, Кейт Гадсон, Гвінет Пелтроу, Керрі Вашингтон та Джоді Тернер-Сміт.

"Амінь, сестро !! Безмежно вдячна, що ТИ є в моєму житті ! ❤️", — прокоментувала публікацію Різ Візерспун, яка нещодавно оголосила про своє розлучення після 12 років шлюбу.

"Дякую Богу за тебе!! ♥️♥️♥️", — залишила коментар колега Еністон із серіалу "Друзі" Кортні Кокс.

А Кейт Гадсон лаконічно залишила емодзі у формі чотирьох червоних сердечок.

Дженніфер Еністон показала своїх найближчих подруг в одному відео

На відео можна почути, як 54-річна американська акторка говорить, що в нех все добре, адже в неї є "її дівчатка".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон "зловили" з попереднім чоловіком.

Також Фокус писав про реакцію Адама Сендлера на поцілунки з Дженніфер Еністон.