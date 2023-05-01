Дженніфер Еністон присвятила зворушливий пост своїм зірковим подругам (відео)
Знаменитість показала архівні кадри моментів зі "своїми дівчатками".
54-річна американська акторка Дженніфер Еністон присвятила зворушливий пост своїм зірковим подругам. Роликом з архівними кадрами зірка серіалу "Друзі" поділилася в Instagram з понад 40 млн підписників.
"Дякую Богу за подруг ❤️🙏🏼☺️", — підписала відео з найближчими людьми знаменитість грецького походження.
Зокрема серед присутніх у ролику були такі акторки: Сандра Буллок, Кортні Кокс, Джулія Робертс, Різ Візерспун, Ліза Кудров, Дрю Беррімор, Кейт Гадсон, Гвінет Пелтроу, Керрі Вашингтон та Джоді Тернер-Сміт.
"Амінь, сестро !! Безмежно вдячна, що ТИ є в моєму житті ! ❤️", — прокоментувала публікацію Різ Візерспун, яка нещодавно оголосила про своє розлучення після 12 років шлюбу.
"Дякую Богу за тебе!! ♥️♥️♥️", — залишила коментар колега Еністон із серіалу "Друзі" Кортні Кокс.
А Кейт Гадсон лаконічно залишила емодзі у формі чотирьох червоних сердечок.
На відео можна почути, як 54-річна американська акторка говорить, що в нех все добре, адже в неї є "її дівчатка".
Нагадаємо, Дженніфер Еністон "зловили" з попереднім чоловіком.
Також Фокус писав про реакцію Адама Сендлера на поцілунки з Дженніфер Еністон.