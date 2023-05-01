Три сукні принцеси Діани були знайдені у секонд-хенді

До благодійної крамниці, як виявилося, їх здала мати герцогині Сари Фергюсон.

Принцеса Діана славилася розкішним вбранням, яке зараз зберігається в музеях і продається за величезні гроші на аукціонах. Однак деякі з її суконь були знайдені в абсолютно несподіваному місці: наприклад, у секонд-хенді в Гемпширі. Про це пише Daily Mail.

Втім, розгадку того, як вбрання принцеси Діани опинилися в такому невідповідному місці, було знайдено швидко. Виявилось, що їх туди здала мати герцогині Йоркської, колишньої дружини принца Ендрю. Сара "Фергі" Фергюсон і Діана товаришували, отже, певне, у якийсь момент принцеса просто віддала вбрання їй. Але чому Сюзан Мері Райт, мати Сари, вирішила їх позбутися — невідомо.

Принцеса Діана та Сара Фергюсон були подругами Фото: Getty Images

З магазину одягу в Гемпширі їх продали з аукціону, перш ніж їх купила компанія Historic Palaces England.

Тепер вони знаходяться в Королівській колекції церемоніальних суконь у Гемптон-Корті, де вони є частиною королівського архіву одягу, що налічує 500 років.

Спокійна принцеса Діана напрочуд спокійно ставилася до свого одягу, всупереч своїй любові до моди. Вона часто роздавала сукні та сумочки. А оскільки її гардероб був дуже великий, то, напевно, десь ще чекають поки не знайдеться чимало її вбрань.

Але якщо говорити про сукні із секонд-хенду, то це досить помітні вбрання. Першу, приталену сукню в коричневу клітинку, принцеса Діана носила на Іграх Бремар Хайленд у вересні 1982 року.

Принцеса Діана у 1982 році Фото: Getty Images

Друге – це бірюзове плаття-пальто, яке було створено для офіційного візиту принцеси Діани до Італії 1985 року. Пошили його Девід та Елізабет Емануель, ті ж британські дизайнери, які створили знамениту весільну сукню принцеси.

Принцеса Діана та принц Чарльз з дітьми у 1985 році Фото: Getty Images

Діана носила пальто на борту королівської яхти та позувала з чоловіком, принцом Чарльзом, і своїми синами: принцом Гаррі та принцом Вільямом.

Остання сукня – це бірюзова шовкова сукня від Кетрін Вокер, яку принцеса Діана носила під час турне Австралією та Новою Зеландією в 1983 році.

Принцеса Діана та принц Чарльз у 1983 році Фото: Getty Images

Це не вперше, коли вбрання принцеси Діани знаходять у благодійних магазинах. Так, у 1996 році щаслива продавчиня всього за 200 фунтів купила шовкову сукню Діани з крепу, створену тими самими Емануелями для банкету в Бахрейні. Виявилося, що принцеса подарувала його своїй подрузі Керолайн Твістон-Девіс. А її хатня робітниця здала його з іншим старим одягом у благодійний магазин. Після цього продавчиня продала сукню на аукціоні за 162 тисячі фунтів стерлінгів.

А чорне бальне плаття, в якому Діана ходила на бал у 1981 році, взагалі було знайдено у сміттєвому пакеті через роки. Принцеса повернула його подружжю Емануель після того, як сильно схудла.

Але як одразу три сукні опинилися у секонд-хенді, з'ясувати не вдалося. Можливо, сама мати Сари Фергюсон здала їх у магазин. Сюзан Мері Райт померла в 1998 році, перш ніж її про це встигли запитати.

Мати герцогині Йоркської колись сильно розбурхувала громадськість, після того, як у 1972 році залишила свою родину і переїхала до Аргентини з професійним гравцем у поло Ектором Баррантесом. Зі своїм першим чоловіком вона розлучилася лише через два роки. Сару та її сестру Джейн виховував їхній батько.

Сюзан стала режисером-документалістом і допомагала чоловікові розводити худобу. Вона залишалася близькою подругою принца Чарльза, який написав передмову до її книги "Поло". У 1998 році вона загинула в страшній ДТП. Її машина зіткнулася з вантажівкою, і жінку було обезголовлено. Її племінник, який сидів поряд, отримав лише легкі травми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про знамениту "сукню помсти" принцеси Діани, в якій вона з'явилася після того, як принц Чарльз зізнався в романі з Каміллою Паркер-Боулз.