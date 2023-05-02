Пріянка Чопра та Нік Джонас уперше в ролі батьків відвідали Met Gala 2023 (фото)
Перед цим зіркове подружжя зʼявлялося на червоній доріжці Метрополітен-музею у 2019 році.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас уперше відвідали Met Gala в ролі батьків. Про це пише Daily Mail.
Американський музикант і колишня зірка Боллівуду вийшли на червону доріжку Met Gala 2023, відвідавши захід у Нью-Йорку вдруге як подружня пара і вперше як батьки. Востаннє вони були в Метрополітен-музеї в травні 2019 року.
Зіркова пара створила класичний гламур для цьогорічного балу Інституту костюма.
Акторка "Цитаделі" та музикант пройшли сходами Музею мистецтв Метрополітен у чорно-білих образах, сміючись і піднімаючись по килимовій доріжці.
40-річна Чопра обрала чорну сукню без бретелей з розрізом до стегна від Valentino, а також екстравагантну накидку з пучками, яка кріпилася до пари білих оперних рукавичок.
Її аксесуари включали блискучі чорні туфлі на платформі та низку прикрас з діамантами, зокрема намисто з ланцюжком із блакитним кристалічним кулоном від Bulgari.
У той же час учасник Jonas Brothers був у шкіряному піджаку, білій сорочці, чорних штанах і чорній краватці, закріпленій застібкою.
Востаннє подружня пара з’явилася на пишному заході у 2019 році, де вони прийняли тему вечора в яскравих сріблястих ансамблях.
У своїх соцмережах індійська знаменитість показала підготовку до офіційного заходу, під час якої їй допомагала однорічна донька Мелті Мері, яка народилася наприкінці 2021 року за допомогою сурогатної матері.
Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас прогулялися столицею Італії.
Також Фокус писав про романтичну рутину Пріянки Чопри та Ніка Джонаса після пʼяти років шлюбу.