Пріянка Чопра та Нік Джонас уперше в ролі батьків відвідали Met Gala 2023 (фото)

Перед цим зіркове подружжя зʼявлялося на червоній доріжці Метрополітен-музею у 2019 році.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас уперше відвідали Met Gala в ролі батьків. Про це пише Daily Mail.

Американський музикант і колишня зірка Боллівуду вийшли на червону доріжку Met Gala 2023, відвідавши захід у Нью-Йорку вдруге як подружня пара і вперше як батьки. Востаннє вони були в Метрополітен-музеї в травні 2019 року.

Зіркова пара створила класичний гламур для цьогорічного балу Інституту костюма.

Акторка "Цитаделі" та музикант пройшли сходами Музею мистецтв Метрополітен у чорно-білих образах, сміючись і піднімаючись по килимовій доріжці.

40-річна Чопра обрала чорну сукню без бретелей з розрізом до стегна від Valentino, а також екстравагантну накидку з пучками, яка кріпилася до пари білих оперних рукавичок.

Її аксесуари включали блискучі чорні туфлі на платформі та низку прикрас з діамантами, зокрема намисто з ланцюжком із блакитним кристалічним кулоном від Bulgari.

У той же час учасник Jonas Brothers був у шкіряному піджаку, білій сорочці, чорних штанах і чорній краватці, закріпленій застібкою.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Востаннє подружня пара з’явилася на пишному заході у 2019 році, де вони прийняли тему вечора в яскравих сріблястих ансамблях.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

У своїх соцмережах індійська знаменитість показала підготовку до офіційного заходу, під час якої їй допомагала однорічна донька Мелті Мері, яка народилася наприкінці 2021 року за допомогою сурогатної матері.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас прогулялися столицею Італії.

Також Фокус писав про романтичну рутину Пріянки Чопри та Ніка Джонаса після пʼяти років шлюбу.