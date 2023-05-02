Серена Вільямс повідомила про другу вагітність на червоній доріжці Met Gala 2023

41-річна тенісистка жартувала, що може не піти на вечір, бо тепер їй увесь час хочеться спати.

Серена Вільямс з'явилася на червоній доріжці Met Gala 2023 з животом, що округлився. Легендарна тенісистка повідомила про другу вагітність. 2017 року у неї народилася донька Олімпія. Про це пише Daily Mail.

На гала-вечорі Серена з'явилася в розкішній сукні від Gucci та в компанії свого чоловіка, Алексіса Оганяна.

"Була така схвильована, коли Анна Вінтур запросила нас трьох на Met Gala 2023", — грайливо підписала вона свій пост, опублікований якраз перед виходом.

Серена Вільямс та Алексіс Оганян

Раніше вона згадувала про бажання завести ще одну дитину після того, як оголосила про завершення своєї тенісної кар'єри в серпні минулого року.

Серена Вільямс показувала в соцмережах, як готується до урочистої появи на червоній доріжці, причому їсти їй довелося вже сидячи в кріслі перукаря. Потім вона показала свою сукню та прикраси. Відсиланням до творчості Лагерфельда явно стали перли. Бувши креативним директором Chanel, він додавав їх практично у всі образи. Адже саме Коко Шанель почала змішувати біжутерію та справжні коштовності у своїх образах.

Серена Вільямс та Алексіс Оганян Фото: Getty Images

В цьому році темою Met Gala стала "Карл Лагерфельд: лінія краси". Лагерфельд пішов із життя у віці 85 років у 2019 році.

Його улюблену кішку Шупетт навіть запросили на свято. Але вона "написала", що на вечорі її не буде. Не було й визнаної зірки гала-вечора Блейк Лайвлі. Так одразу повідомила, що "тільки дивитиметься".

Натомість господиня вечора Анна Вінтур офіційно повідомила про свій роман з актором Біллом Найї. Пара з'явилася під руку на червоній доріжці.

З 1994 року Вінтур є головою Met Gala і продовжує наглядати за кожним заходом.

Вона особисто складає списки гостей, вибирає тематику вечора та навіть стежить за меню.

Письменниця Емі Оделл у книзі "Анна: біографія" згадувала, що Вінтур навіть не намагається запам'ятовувати імена співробітників музею Метрополітен під час підготовки, що починається за шість місяців до вечірки, називаючи їх просто "ти".

А щодо списку гостей, то лише цього року до нього включили Періс Гілтон. Довгі роки вона була виключена, як і її сестра Нікі.

Натомість Кім Кардаш'ян та її сестри Кайлі та Кендалл Дженнер з'являються на Met Gala вже не вперше. Цього разу вони навіть потрапили в топ знаменитостей у найвідвертіших сукнях.