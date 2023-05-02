Серена Вільямс повідомила про другу вагітність на червоній доріжці Met Gala 2023
41-річна тенісистка жартувала, що може не піти на вечір, бо тепер їй увесь час хочеться спати.
Серена Вільямс з'явилася на червоній доріжці Met Gala 2023 з животом, що округлився. Легендарна тенісистка повідомила про другу вагітність. 2017 року у неї народилася донька Олімпія. Про це пише Daily Mail.
На гала-вечорі Серена з'явилася в розкішній сукні від Gucci та в компанії свого чоловіка, Алексіса Оганяна.
"Була така схвильована, коли Анна Вінтур запросила нас трьох на Met Gala 2023", — грайливо підписала вона свій пост, опублікований якраз перед виходом.
Раніше вона згадувала про бажання завести ще одну дитину після того, як оголосила про завершення своєї тенісної кар'єри в серпні минулого року.
Серена Вільямс показувала в соцмережах, як готується до урочистої появи на червоній доріжці, причому їсти їй довелося вже сидячи в кріслі перукаря. Потім вона показала свою сукню та прикраси. Відсиланням до творчості Лагерфельда явно стали перли. Бувши креативним директором Chanel, він додавав їх практично у всі образи. Адже саме Коко Шанель почала змішувати біжутерію та справжні коштовності у своїх образах.
В цьому році темою Met Gala стала "Карл Лагерфельд: лінія краси". Лагерфельд пішов із життя у віці 85 років у 2019 році.
Його улюблену кішку Шупетт навіть запросили на свято. Але вона "написала", що на вечорі її не буде. Не було й визнаної зірки гала-вечора Блейк Лайвлі. Так одразу повідомила, що "тільки дивитиметься".
Натомість господиня вечора Анна Вінтур офіційно повідомила про свій роман з актором Біллом Найї. Пара з'явилася під руку на червоній доріжці.
З 1994 року Вінтур є головою Met Gala і продовжує наглядати за кожним заходом.
Вона особисто складає списки гостей, вибирає тематику вечора та навіть стежить за меню.
Письменниця Емі Оделл у книзі "Анна: біографія" згадувала, що Вінтур навіть не намагається запам'ятовувати імена співробітників музею Метрополітен під час підготовки, що починається за шість місяців до вечірки, називаючи їх просто "ти".
А щодо списку гостей, то лише цього року до нього включили Періс Гілтон. Довгі роки вона була виключена, як і її сестра Нікі.
Натомість Кім Кардаш'ян та її сестри Кайлі та Кендалл Дженнер з'являються на Met Gala вже не вперше. Цього разу вони навіть потрапили в топ знаменитостей у найвідвертіших сукнях.