Кейт Мосс прийшла на Met Gala 2023 з дочкою та повторила образ принцеси Діани

Супермодель та її дочка обрали рожеві сукні.

49-річна Кейт Мосс прийшла на Met Gala 2023 у компанії своєї доньки Ліли і була у сукні, яка явно відсилала до культового образу принцеси Діани. Принцеса єдиний раз відвідала Met Gala у 1996 році. Про це пише Daily Mail.

Кейт Мосс обрала ніжно-рожеву сукню-комбінацію від Fendi. І цей образ повторював стиль принцеси Діани 996 року.

Вбрання Кейт Мосс нагадував сукню принцеси Діани 1996 року

Тоді принцеса вперше і востаннє відвідала Met Gala. На ній була темно-синя сукня-комбінація з дебютної кутюрної колекції Джона Гальяно для Dior. Королівського шику додало сапфірове намисто. А компанію принцесі склала її подруга та колишній редактор Harper's Bazaar Елізабет Тілберіс. Тоді вбрання принцеси Діани викликало бурхливий скандал, адже його називали "відвертим і шокуючим".

Принцеса Діана на Met Gala у 1996 році Фото: Getty Images

Вбрання Кейт Мосс у 2023 році виглядало навіть скромно. Вона доповнила образ діамантовим кольє та відповідним браслетом, а підбори додали їй росту.

Ліла Мосс також обрала сукню від Fendi, але зовсім в іншому стилі: з пухнастою спідницею та прозорою вставкою, яка підкреслювала її талію.

Кейт Мосс і Ліла Мосс на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Цього року темою вечора став дизайнер Карл Лагерфельд та його творчість. Але вечори Met Gala проводяться з 1948 року.

Зараз вони набагато шикарніші та ексклюзивніші. Адже щоб потрапити на гала-вечір, недостатньо просто купити квиток, вартість якого зросла до 50 тисяч доларів. Важливо потрапити до списку, який затверджує особисто Анна Вінтур. Вилетіти з нього легко, досить зробити щось, що розлютить її. На вечірці заборонено робити селфі, і туди не запрошено фотографів. Вони можуть знімати лише червону доріжку. Ті, хто намагався відкрити завісу таємниці над вечіркою Met Gala – більше на неї не потрапляли.

І лише цього року на Met Gala 2023 було запрошено Періс Гілтон. Довгий час світська левиця разом із сестрою Нікі були персонами нон грата на головній світській події Нью-Йорка.

Разом із головним редактором Vogue Анною Вінтур, яка організовує та проводить щорічний захід, гала-концерт MET 2023 також вели Пенелопа Крус, Дуа Ліпа, Мікаела Коель, а також Роджер Федерер.

Пенелопа Крус, до речі, з'явилася на вечорі в образі іспанської нареченої. Її сукня була натхненна вбранням 1988 року. А Дуа Ліпа сяяла у вінтажній весільній сукні з осінньої кутюрної колекції Chanel 1992 року та розкішних діамантових прикрасах.