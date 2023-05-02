З'явилося нове фото принцеси Шарлотти до її 8-річчя

Дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцеса Шарлотта, відзначає свій восьмий день народження.

Шарлотта, середня дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, у вівторок, 2 травня, відзначила свій восьмий день народження. На честь цього особливого дня було опубліковано нову фотографію юної принцеси. Про це пише PageSix.

На фотографії принцеса посміхається в білій квітковій сукні, сидячи в білому плетеному кріслі. На знімку видно, що вона не має кількох зубів.

"Вітаємо принцесу Шарлотту з днем народження!" — написали її батьки.

Нове фото є частиною щорічної традиції королівської пари, оскільки 40-річний Вільям та 41-річна Кейт ділилися знімками на честь днів народження Шарлотти у минулі роки.

На фотографіях, опублікованих до сьомого дня народження принцеси минулого року, видно, як вона посміхається на камеру та позує із собакою королівської родини.

Нагадаємо, дружина принца Уельського часто ділиться цікавими розповідями про своїх спадкоємців, а на початку минулого тижня вона оприлюднила подробиці про улюблений фільм принцеси Шарлотти.

Також Фокус писав, що королівський фотограф розповів, чим унікальна принцеса Шарлотта.