Українка перемогла у конкурсі на найкращий логотип для коронації Чарльза III

Неофіційний логотип церемонії, що відбудеться 6 травня, створила одеситка Єлизавета Зубенко.

Вже цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться одна з найважливіших подій у Великій Британії — коронація 74-річного Чарльза III. І на коронації буде представлено неофіційний логотип авторства української дизайнерки Єлизавети Зубенко. Про це повідомили на офіційній сторінці посольства Великобританії у Києві у Facebook.

Найкращу емблему обирало журі, до складу якого увійшли представники Посольства, голова організації BRAND UKRAINE Марія Липяцька та керівник програми дизайну, архітектури та моди Study UK – British Council Ганна Робінсон.

Неофіційний логотип коронації короля Чарльза Фото: Facebook / British Embassy Kyiv

"Роботу виставлять під час урочистого прийому з нагоди коронації", — повідомили у посольстві. Сама Єлизавета свій успіх поки що ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, план коронації короля Чарльза отримав назву "Золота сфера". Вона буде коротшою, ніж у його матері, королеви Єлизавети II, і на ній буде менше гостей.

Також організатори намагатимуться, щоб вона вийшла сучаснішою, але при цьому традиційною.

Відомо вже, що принц Джордж, старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма отримав важливу роль пажа. А сам король висловив побажання, щоб церемонія була "гідною". Вже затверджено дрес-код та список гостей.

На церемонії глядачі трансляцій та запрошені гості зможуть побачити всі скарби корони, які зазвичай зберігаються у Тауері. Вони унікальні, тому що, попри свою історичну цінність та музейний статус, вони є "робочими", тобто їх витягують зі сховища щоразу, коли вони потрібні на офіційних заходах.

Цікаво, але найстарішим артефактом є не корона, або скіпетр, а маленька ложечка, в яку наливають єлей зі спеціального флакона у формі орла. Це єдиний коронаційний скарб, що зберігся з часів середньовіччя.