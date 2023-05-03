49-річна Гайді Клум позує у мереживній білизні разом зі своєю 18-річною дочкою

Гайді та Лені Клум вже не вперше знімаються разом у рекламі спідньої білизни.

49-річна німецька супермодель, телеведуча та акторка Гайді Клум поділилася у своєму Instagram новими знімками з 18-річною дочкою Лені. На фотографіях вони позують у мереживній білизні останньої рекламної кампанії Intimissimi.

Гайді продемонструвала свою неймовірну постать у фіолетовому спідньому з білим мереживом. Хоча Лені була в білому комплекті білизни.

У рамках просування рекламного кампейну Intimissimi, Гайді закликала людей відзначати їх на фото, якщо вони побачать їх на рекламних щитах.

"Yiiiipppppiiiiiiiii, наша нова кампанія @intimissimiofficial вже тут. Ви можете знайти #theartofitalianlingerie онлайн і у всіх магазинах Intimissimi. Якщо ви побачите мене і @leniklum на рекламних щитах по всій Німеччині, відзначте нас, і ми поділимося нашими фаворитами в наших історіях!", — написала Гайді під серією фото.

Напередодні Гайді Клум поділилася пікантним знімком із лондонського готелю The Dorchester. На фото супермодель позувала у білому халаті, сидячи на краю ванни. У підписі вона наголосила, що до її 50-річчя залишився один місяць.

Нагадаємо, Гайді Клум похвалила свою дочку за те, що вона поєднує модельну кар'єру, що розквітає, з навчанням.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц поділилися оголеними фото на честь четвертої річниці шлюбу.