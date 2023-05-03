Бейонсе звинуватили у несплаті податків на 2,7 млн доларів

Артистка подала петицію, в якій заперечує пред'явлені суми.

41-річну всесвітньо відому американську співачку в стилі R'n'B, Бейонсе, яка збирає повні стадіони у будь-якому куточку планети, підозрюють у несплатуі податків на суму 2,7 мільйона доларів, повідомляє Page Six.

Згідно з повідомленням про нестачу коштів, включеним до судових документів Служби внутрішніх доходів (IRS), місіс Картер заборгувала 805 850 доларів за 2018 рік і 1 442 747 доларів – за 2019-й, а також додаткові 449 719,40 доларів США у вигляді штрафів за ці роки.

Музична суперзірка оскаржує заяву IRS про те, що вона винна уряду США таку суму.

За інформацією з документів Податкового суду США, Бейонсе подала петицію, де стверджувала, що керівний орган припустився кількох помилок у своїх ухвалах її податкових декларацій за 2018 і 2019 роки.

Так, співачка намагається оскаржити через свого адвоката, що слід дозволити постатейне вирахування у розмірі 868 766 доларів, який був благодійним внеском у 2018 році. Не зовсім зрозуміло, про яку благодійність конкретно йдеться, але, як відомо, 2013 року зірка заснувала BeyGood Foundation. Ця організація допомагає в освіті, наданні допомоги при стихійних лихах, психічному здоров'ї та інших питаннях.

Бейонсе є однією з найуспішніших співачок у світі Фото: Instagram beyonce

Крім того, протягом усієї своєї кар'єри співачка підтримувала безліч інших благодійних організацій.

У петиції також стверджувалося, що IRS нібито заборонила частину вирахувань доходів від бізнесу Бейонсе, комунальних послуг, страхування, управлінських зборів, юридичних та професійних послуг за 2018 та 2019 роки відповідно.

Адвокат співачки Майкл С. Коен сподівається, що питання вирішиться найближчим часом.

Власний капітал Бейонсе становить 500 мільйонів доларів, не рахуючи статки її чоловіка Джей Зі в 2,8 мільярда доларів. Співачка та колишня учасниця Destiny's Child вже кілька десятиліть займає лідируючі позиції у чартах і заробляє гроші на своїй співочій кар'єрі, включно з продажем понад 200 мільйонів платівок по всьому світу та розпродажем кількох арен та стадіонів для її концертів.

Раніше Фокус писав, що американська пасторка назвала Бейонсе відьмою.