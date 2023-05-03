Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина друга"
У трейлері показали Пол Атрід верхи на Шаї-Хулуді, племінника та спадкоємця барона Харконнена Фейд-Раута, принцесу Ірулан і натякнули на сюжет продовження.
Телекомпанія "Warner Bros". показала перший трейлер нової "Дюни", який є одним із найочікуваніших фільмів цього року.
Головні ролі в картині виконали Тімоті Шаламе (Пол Атрід), Зендая (Чані), Ребекка Фергюсон (леді Джесіка), Хав'єр Бардем (Стілґар), Джош Бролін (Ґурні Галлек), Стеллан Скарсгард (барон Владімір Харконнен) та Дейв Батіста (Звір Раббан).
У трейлері показали нових персонажів. Так, роль принцеси Ірулан виконала Флоренс П'ю, роль жорстокого племінника барона Харконнена Фейд-Раута — Остін Батлер, а актрисі Леї Сейду дісталася роль леді Марго Фенріг.
У екранізації Девіда Лінча 1984 роль Фейд-Раута виконував Стінг. Вільнев, говорячи про Остіна Батлера у ролі племінника Харконнена, сказав, що він "жорстокий і самозакоханий стратег". Сам Батлер про свого персонажа сказав, що він "просто жахливий".
В описі під трейлером йдеться, що у другій частині "Дюни" розкажуть про міфічну подорож Пола Атріда. Він об'єднається з Чані та фременами та стане на стежку війни зі змовниками, які знищили його родину.
Зіткнувшись з вибором між любов'ю всього свого життя і долею відомого всесвіту, він намагатиметься запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачати тільки він.
Знімання фільму "Дюни: Частина друга" завершилось ще у грудні 2022 року — воно тривало майже п'ять місяців у Будапешті, Італії, пустелях Абу-Дабі та Йорданії.
Друга частина повністю створена у форматі IMAX. Перший фільм був знятий у цьому форматі лише на 40%. Режисером, як і першої частини, став Дені Вільнев, який мріяв екранізувати культовий твір Френка Герберта з дитинства.
В український прокат друга частина екранізації вийде 2 листопада 2023 року.
Раніше Warner Bros. показувала фото з новими персонажами, які з'являться у другій частині "Дюни".