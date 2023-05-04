"Я в захваті": Раян Рейнольдс розповів про четверту дитину

Актор "Дедпула" та зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі виховують уже чотирьох спадкоємиць.

46-річний американський актор Раян Рейнольдс розповів про свою четверту дитину. Про це пише Extra.

Під час появи на заході FYC багатодітний батько зробив рідкісний коментар про життя з чотирма спадкоємцями.

"Я не скаржуся. Я в захваті. Я не можу бути щасливішим", — зізнався чоловік Блейк Лайвлі.

Акторка "Пліткарки" з натяком оголосила новину про те, що вона народила дитину, під час перегляду "Суперкубку" в лютому 2023, коли поділилася фотографією себе без округленого живота в Instagram.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Це не перший раз, коли Раян Рейнольдс говорить про їхніх спадкоємиць. На початку року він розповів про те, як їхній дім перетворився на "зоопарк" після того, як прийняли їхнього новонародженого.

Актор поділився думкою про їхню нову сімейну динаміку та розповів, як вони з дружиною пристосовуються до того, щоб бути батьками чотирьох дітей. У зіркової пари також є доньки Джеймс, 8 років, Інес, 6 років, і Бетті, 3 роки.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс зі своїми мамами Фото: Instagram blakelively

Нагадаємо, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс цього року пропустили Met Gala, проте зірка показала, чим займалася вдома у цей вечір.

Також Фокус писав про одкровення колишньої дружини Раяна Рейнольдса Скарлетт Йоганссон про шлюб з актором.