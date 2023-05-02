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Блейк Лайвлі показала, чим займалася у вечір Met Gala 2023 (фото)

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Фото: Скриншот | Блейк Лайвлі

Нещодавно знаменитість вчетверте стала мамою.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі показала, чим займалася вдома замість того, щоб піти на щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2023. Знімком зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Виявилося, що багатодітна мама в цей вечір зціджувала вдома грудне молоко, адже нещодавно народила четверту дитину.

"Перший понеділок травня", — підписала кадр дружина Раяна Рейнольдса, натякаючи, що це традиційна дата для проведення Met Gala у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

На початку 2023 Блейк Лайвлі народила четверту спадкоємицю. До цього вони з Раяном Рейнольдсом уже виховували трьох спільних доньок.

Блейк Лайвлі Fullscreen
Блейк Лайвлі
Фото: Instagram blakelively

Блейк Лайвлі особливо очікували на заході, започаткованому Анною Вінтур, адже цього року головною темою вечора став модельєр Карл Лагерфельд та його "лінія краси". А Лайвлі свого часу тісно співпрацювала з покійним дизайнером.

Також у 2022 акторка та її чоловік були ведучими Met Gala. Втім, цього року вони залишилися вдома зі своїми чотирма дітьми.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на Met Gala 2022 Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на Met Gala 2022
Фото: Getty Images

Нагадаємо, 35-річна Блейк Лайвлі продемонструвала фігуру в шкіряному тренчі після четвертих пологів.

Також Фокус писав про найкращі появи Блейк Лайвлі на попередніх балах Met Gala.