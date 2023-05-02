Блейк Лайвлі показала, чим займалася у вечір Met Gala 2023 (фото)

Нещодавно знаменитість вчетверте стала мамою.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі показала, чим займалася вдома замість того, щоб піти на щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2023. Знімком зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Виявилося, що багатодітна мама в цей вечір зціджувала вдома грудне молоко, адже нещодавно народила четверту дитину.

"Перший понеділок травня", — підписала кадр дружина Раяна Рейнольдса, натякаючи, що це традиційна дата для проведення Met Gala у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

На початку 2023 Блейк Лайвлі народила четверту спадкоємицю. До цього вони з Раяном Рейнольдсом уже виховували трьох спільних доньок.

Блейк Лайвлі Фото: Instagram blakelively

Блейк Лайвлі особливо очікували на заході, започаткованому Анною Вінтур, адже цього року головною темою вечора став модельєр Карл Лагерфельд та його "лінія краси". А Лайвлі свого часу тісно співпрацювала з покійним дизайнером.

Також у 2022 акторка та її чоловік були ведучими Met Gala. Втім, цього року вони залишилися вдома зі своїми чотирма дітьми.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на Met Gala 2022 Фото: Getty Images

Нагадаємо, 35-річна Блейк Лайвлі продемонструвала фігуру в шкіряному тренчі після четвертих пологів.

Також Фокус писав про найкращі появи Блейк Лайвлі на попередніх балах Met Gala.