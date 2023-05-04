55-річна Памела Андерсон показала підтягнуту фігуру в червоному бікіні

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон вирішила повернути моду на червоні купальники.

Американська модель і акторка Памела Андерсон, яка нещодавно повторила свій образ гарячої блондинки в червоному купальнику з "Рятувальників Малібу", вирішила не зупинятися та через кілька десятиліть знову постала перед шанувальниками в червоному мікробікіні. Крім того, вона опублікувала ще кілька знімків, де позує в купальниках на пляжі у межах просування своєї колаборації з Frankies Bikinis.

На одному з фото Памела зображена в яскраво-червоному бікіні, яке максимально підкреслює її фігуру, а бюстгальтер ледве прикриває груди. Вона позувала на пляжі Paradise Cove у Малібу, де жила після розлучення з рокзіркою Томмі Лі з Motley Crue.

Після зйомок у "Рятувальниках Малібу" червоні купальники надовго завоювали серця пляжних модниць, і зараз вони знову повертаються в тренди.

Серед інших фото, зроблених на березі океану, Пем позує в білому бікіні, а також у парі суцільних купальників.

"Мрії збуваються... Те, чого я давно чекала. Від мене до вас", — підписала знімки зірка, анонсуючи запуск продажів.

"Колекція відображає справжню сутність її серця", — зазначили в компанії з виробництва купальників, маючи на увазі Памелу.

До лінійки увійшли п'ять суцільних купальників і шість бікіні.

Купальники, створені Памелою Андерсон і Frankies Bikinis Фото: frankiesbikinis/instagram Фото: frankiesbikinis/instagram

Нова колекція бікіні Frankies, створених разом із Памелою Андерсон, надійшла в продаж 4 травня.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон розповіла, що була "дуже сором'язливою" перед тим, як позувала для Playboy. Після зйомок вона стала секс-символом цілого десятиліття.