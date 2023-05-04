Рідкісний вихід. Енн Гетевей на прогулянці з чоловіком та сином (фото)

Вихід знаменитості стався після Met Gala 2023.

40-річну американську акторку Енн Гетевей помітили на прогулянці з чоловіком та сином. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Щоденники принцеси" вийшла на весняну прогулянку з чоловіком Адамом Шульманом у Нью-Йорку.

Мама двох обрала для виходу темно-синій блейзер з широкими джинсами. Вона доповнила образ парою білих кросівок і чорними сонцезахисними окулярами Chanel.

Енн додала нотки яскравості ансамблю, перекинувши через плече яскраво-рожеву сумочку Valentino. Вона доповнила травневий аутфіт парою маленьких золотих каблучок і, здавалося, відмовилася від макіяжу.

Енн Гетевей з чоловіком та сином

Тим часом чоловік зірки одягнув чорний піджак поверх темно-синьої футболки та джинсів.

Геветей і 42-річний Адам Шульман одружені з 2012 року і виховують синів — семирічного Джонатана і трирічного Джека.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Вихід відбувся після вечора Енн на Met Gala 2023 в понеділок, де вона виглядала розкішно в білосніжній сукні Versace.

Акторка рідко виходить у світ зі своїм чоловіком, а тим більше дітьми. Тому практично кожен сімейний вихід знаменитості вважається ексклюзивом.

Нагадаємо, Енн Гетевей вийшла на публіку зі своїм чоловіком.

Також Фокус детальніше писав про образ Енн Гетевей на Met Gala 2023.