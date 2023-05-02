"Диявол носить Versace": Енн Гетевей на Met Gala 2023 (фото)

Образ акторки нагадував про внесок Карла Лагерфельда у розвиток модної індустрії.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей відвідала Met Gala 2023 в розкішній білосніжній сукні Versace. Про це пише Vogue.

Цьогорічний дрес-код події віддає шану покійному креативному директору Chanel Карлу Лагерфельду. Енн Гетевей зробила саме це зі своїм ансамблем: біла твідова сукня Versace, що облягала тіло. Твід, як відомо, був однією з тканин, які Лагерфельд використовував знову і знову.

Сукня без бретелей включала відверті вирізи на тулубі, один з яких розширювався до розрізу до стегна. Вирізи скріплювалися культовими золотими шпильками італійського дому моди.

Зірка фільму "Диявол носить Prada" також доповнила вечірній аутфіт твідовими оперними рукавичками в тон, білими туфлями на платформі та блискучим діамантовим чокером від Bulgari.

Донателла Версаче хотіла, щоб вбрання акторки поєднувало фірмові коди Versace та Chanel.

"Для Енн я хотіла створити сукню, щоб відзначити розмову між Карлом і Версаче", — сказала Донателла Vogue. "Я пам’ятаю, як одного вечора слухала розмову та сміх Джанні та Карла за вечерею, і ця сукня нагадала мені про той момент. Карл прославляв жінок і майстерність. Я так багато навчилася з його роботи. Сукня є даниною нашому спільному досвіду 90-х: твід, перли та камелії, змішані зі шпильками, косими лініями та корсетом. Енн виглядає потужно, жіночно, приголомшливо і, звичайно, культово. Точно так, як Карл змушував жінок відчувати себе в його сукнях".

Енн Гетевей Фото: Getty Images

А на червоній доріжці Гетевей зустріла Джареда Лето, який зʼявився на Met Gala в образі улюбленої кішки Карла Лагерфельда Шупетт.

Енн Гетевей та Джаред Лето Фото: Getty Images

Нагадаємо, Енн Гетевей відвідала захід Bulgari у столиці Японії.

Також Фокус писав про те, що Енн Гетевей стала обличчям нового кампейну Versace.