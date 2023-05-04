Бред Пітт і Бен Аффлек: Гвінет Пелтроу порівняла своїх колишніх

Знаменитість поділилася інтимними деталями своїх гучних романів.

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу порівняла своїх колишніх бойфрендів Бреда Пітта та Бена Аффлека. Зірка екрану поділилася інтимними подробицями свого досвіду з минулого під час нещодавнього епізоду "Називай її татом".

Гвінет зізналася, що обидва актори "добре цілувалися" в той час, коли вони зустрічалися.

"Це справді важко", — сказала акторка, коли її запитали, хто був кращим у ліжку.

"Бред був на кшталт великої хімії, кохання всього мого життя", — пояснила вона. "І тоді Бен був, начебто, технічно чудовим", — зазначила знаменитість. "Не можу повірити, що моя дочка це слухає!"

Гвінет Пелтроу та Бред Пітт Фото: Getty Images

Відомо, що Гвінет відкрито розповідає про свої стосунки, зокрема про розлучення з фронтменом "Coldplay" Крісом Мартіном.

Гвінет Пелтроу та Бен Аффлек Фото: Getty Images

"Я думаю, Бред", — сказала Пелтроу, додавши, що вона вийшла би заміж за Мартіна вдруге і "зробила би все це знову", тому що без нього не було б "любові [її] життя", маючи на увазі двох її дітей. "Бен, так, благослови його Бог", — засміялася вона.

Зірка екрану була заручена з Піттом у 1996 році, але через рік вони вирішили закінчити стосунки. А з Аффлеком Гвінет зустрічалася з 1997 по 2000 рік.

У 2003 році вона вийшла заміж за Кріса Мартіна і народила від співака двох дітей. Вони виховують 18-річну Епл і 17-річного Мозеса.

Гвінет Пелтроу з дітьми Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу свого часу відмовилася піти на побачення з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про вихід Гвінет Пелтроу на публіку в напівпрозорому кроп-топі.