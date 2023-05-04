Дженніфер Лопес продемонструвала повністю леопардовий образ

Знаменита акторка активно ходить на телешоу, щоб просувати свій новий фільм.

53-річну акторку та співачку Дженніфер Лопес помітили у стильному образі в Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

Суперзірка, яка просуває свій новий фільм "Мати", обрала для виходу леопардову мінісукню Valentino з бахромою на рукавах з блискучими легінсами і туфлі з леопардовим принтом. Акторка завершила образ парою великих сонцезахисних окулярів, золотими сережками та сумочкою Valentino.

У майбутньому фільмі Netflix Джей Ло грає вбивцю, яка вирішила зробити все, щоб її маленька дочка була в безпеці.

Офіційний логлайн фільму говорить: "Смертельна жінка-вбивця виходить з укриття, щоб захистити дочку, від якої вона відмовилася багато років тому, перебуваючи в бігах від небезпечних чоловіків".

Дженніфер Лопес не перша, хто віддав перевагу леопардовому вбранню від Valentino. У січні Енн Гетевей відвідала показ Valentino Haute Couture в межах Тижня моди в Парижі, з'явившись на килимовій доріжці в мінісукні з леопардовим принтом від розкішного модного будинку. Під нього вона одягла легінси з таким же принтом і туфлі з аналогічним малюнком.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек розповів про речі, які Джей Ло хотіла б змінити в ньому.