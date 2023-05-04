Зламали кістки: німецька модель подовжила ноги на рекордні 14 см (фото)

Терезія Фішер перенесла дві операції, під час яких їй зламали кістки, вживили в них телескопічні штирі й щодня розсовували їх по міліметру. Дівчина розраховує отримувати великі гонорари завдяки виконаним процедурам.

31-річна модель Терезія Фішер, яка знімалася у німецькому шоу "Великий брат знаменитостей", перенесла дві операції з подовження ніг. Про це пише New York Post.

Тепер довжина ніг німецької моделі становить 116 см, а її зріст – 182 сантиметри. Світовий рекорд досі утримує Адріана Скленарікова з довжиною ніг 125 см і зростом 185 см.

Терезія Фішер перенесла дві операції, під час яких їй зламали кістки, вживили в них телескопічні штирі та щодня розсовували їх по міліметру. Ноги моделі подовжили на рекордні 14 см.

Загальна вартість операції склала $124 000, але ліки та фізіотерапія збільшили загальний рахунок до $161 000. Тепер завдяки перенесеним процедурам дівчина розраховує отримувати великі гонорари.

Ноги моделі подовжили на рекордні 14 см Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що подібна операція стає дедалі популярнішою. Вона коштує від 70 000 до 150 000 доларів, залежно від того, на скільки сантиметрів пацієнт хоче подовжити ноги, але при цьому будуть потрібні тисячі доларів на подальші витрати.

31-річна модель Терезія Фішер, яка знімалася у німецькому шоу "Великий брат знаменитостей" Фото: India Posts

Процес подовження ніг вимагає болісної процедури, в ході якої лікар ламає стегнову кістку в кожній нозі пацієнта та вставляє висувні металеві стрижні. Протягом наступних трьох місяців стрижні поступово подовжуються на один міліметр на день, що зрештою робить пацієнта на кілька сантиметрів вищим.

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