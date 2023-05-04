Кайлі Дженнер відвідала вечірку разом із 5-річною донькою (фото)

Кайлі Дженнер та Стормі в ефектних образах відвідали вечірку Жана Поля Готьє.

25-річна американська бізнес-леді Кайлі Дженнер та її старша дитина були сфотографовані разом, виходячи з готелю Ritz-Carlton. Мама та донька трималися за руки, а їхні образи поєднувалися. Про це пише PageSix.

Засновниця Kylie Cosmetics була одягнена у прозору сукню міді тілесного кольору з принтом у вигляді троянд, яку вона надягла поверх бюстгальтера тілесного кольору, корсета та коригувальної білизни. Стормі виглядала мило в барвистому напівпрозорому топі і легінсах, що поєднуються.

Кайлі Дженнер і Стормі Фото: Getty Images

"Вона дівчина у форматі jpg", — підписала Дженнер серію знімків у своєму Instagram.

Кайлі Дженнер і Стормі Фото: Instagram kyliejenner

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кайлі Дженнер почала зустрічатися із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе. На даний момент вони поводяться невимушено. За словами інсайдерів, між ними несерйозні стосунки, але Кайлі подобається проводити час із Тімоті, і вона хоче подивитися, до чого це йде.

"Їй весело, тому що це сильно відрізняється від її минулих стосунків. Це нове та цікаве для Кайлі", — сказало джерело.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче ще дітей.