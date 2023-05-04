Потап зворушливо привітав Настю Каменських з днем народження (фото)

Кілька місяців до цього в мережі обговорювали ймовірний розрив пари.

41-річний український співак Потап (Олексій Потапенко — справжнє імʼя та прізвище) зворушливо звернувся до своєї дружини Насті Каменських у день її народження.

Музикант назвав іменинницю найкращою дружиною, дівчиною, співачкою та господинею.

"Моє жабенятко, я закоханий в тебе шалено і до нестями,заради тебе хочеться жити,мріяти,досягати і перемагати! Люблю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок♥️♥️♥️ З днем народження, найкрасивіша жінка у Всесвіті", — звернувся до співачки її чоловік та вкотре зізнався в коханні.

"Дякую коханий❤️ дякую моє сонечко ❤️я тебе дуже люблю", — відповіла в коментарях Настя Каменських, якій 4 травня 2023 виповнилося 36 років.

Настя Каменських святкує 36-й день народження

Українські музиканти, які тривалий час працювали в одному дуеті "Потап і Настя", одружилися у травні 2019 року. Церемонія стала несподіванкою для фанатів знаменитостей, які дізналися про їхнє весілля просто в день офіційного заходу.

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про розлучення співачки та музиканта, проте самі зірки спростовують усі домисли.

Нагадаємо, Настя Каменських уперше публічно висловилася щодо чуток про розлучення з Потапом.

Також Фокус писав про критику творчості Потапа продюсером Ігорем Кондратюком.