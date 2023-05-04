Дженніфер Лопес розповіла про труднощі виховання підлітків

Дженніфер Лопес зіштовхнулася з труднощами підліткового віку.

53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес поділилася труднощами у вихованні двох підлітків. Зірка зізналася, що "відчуває опік" від виховання двох дітей з бунтарськими нахилами. Про це вона заявила на шоу Today, пише PageSix.

Джей Ло ділить 15-річних близнюків Макса та Еммі зі своїм колишнім чоловіком, 54-річним музикантом Марком Ентоні.

"Вони стають дорослими. Вони кидають виклик усьому в житті. Вони дивляться на все", — сказала вона ведучій Ході Котб.

Дженніфер Еністон з дітьми Фото: Instagram jlo

Ведуча сказала, що, на її думку, їхнє покоління "слідувало правилам" порівняно з молодшими поколіннями.

"Вони ніби кидають виклик усьому і дивляться на все. І це чудово для нашого світу, — продовжила Котб. — Якщо чесно, я думаю, що вони змінять світ і зроблять його набагато кращим, ніж те, що зробили ми".

Сім'я Дженніфер Лопес розширилася в липні 2022 року, коли вона вийшла заміж за Бена Аффлека, у якого є дві дочки та син від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Захоплюючись своїм новим чоловіком, Джей Ло поділилася, що її діти "люблять" Бена, додавши, що він одночасно "чудовий батько" та "батьківська фігура".

"Він фантастичний. Він дійсно підходить до проблеми того, що це таке і що це означає, — сказала вона, — і вони люблять його, і вони цінують його, і я також".

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес та Бен Аффлек влаштували сімейну вечерю зі своїми дітьми в барі Enza у готелі Charles у Кембриджі. З зірковою парою були близнюки Лопес від союзу з Марком Ентоні — 15-річні Еммі та Макс — а також 14-річна дочка Аффлека Серафіна.

Очевидець сказав, що двоє інших дітей Бена, 17-річна Вайолет та 11-річний Семюел, не були помічені в італійському ресторані, а діти, яких бачили, "поводилися дуже добре".

Також Фокус писав, що оскароносний актор Бен Аффлек був помічений на прогулянці з дочкою Дженніфер Лопес у Санта-Моніці.