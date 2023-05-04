Олена Зеленська прибула до Лондона, аби відвідати коронацію Чарльза ІІІ (фото, відео)

Наразі дружина українського президента перебуває на Даунінг-стріт.

Олена Зеленська прибула до Лондона, аби 6 травня відвідати коронацію Чарльза ІІІ. Про це повідомляє Sky News.

Перша леді України вже зустрілася з дружиною британського премʼєр-міністра Ріші Сунака Акшатою Мурті.

"Українська перші леді зустрілася з дружиною Ріші Сунака на Даунінг-стріт цього вечора", — повідомляє видання, при цьому на офіційних сторінках Олени Зеленської наразі немає інформації про візит до королівства.

Олена Зеленська прибула до Лондона

Для закордонного візиту дружина Володимира Зеленського обрала темно-синій штанний костюм. Волосся перша леді уклала звичним для себе способом.

Олена Зеленська та Акшата Мурті Фото: Getty Images

Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 у Вестмінстерському абатстві. На неї запросили понад дві тисячі людей, серед яких політики з різних куточків світу. Як відомо, представники РФ в число гостей не потрапили.

Чарльз ІІІ стане найстаршим британським монархом, який отримав престол. У вересні 2022 його мати, королева Єлизавета ІІ, у віці 96 років пішла з життя.

Олена Зеленська та Акшата Мурті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла про допомогу Литви.

Також Фокус писав про визнання Олени Зеленської виданням "Time" як однієї з найвпливовіших людей планети.