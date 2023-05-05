Гайді Клум звинуватили у монетизації материнства через фотосесію в спідній білизні з дочкою

Колумністка Саманта Брік вважає, що найвпливовіші у світі моди матері намагаються освіжити інтерес до себе за допомогою краси та молодості своїх дочок.

Чергова рекламна кампанія італійського білизняного бренду Intimissimi за участю 49-річної німецької супермоделі Гайді Клум і її 18-річної дочки Лені не на жарт обурила колумністку Daily Mail, яка в новій колонці для таблоїду звинуватила Гайді в "монетизації материнства" та в тому, що та втратила "материнський компас".

За її словами, бажанням заробити на своїй дитині Клум переплюнула навіть таких акул як Кеті Прайс і навіть Кардаш'ян.

"Ведуча America's Got Talent ще раз задерла свої ц*цьки й дупу в дорогій спідній білизні італійського гіганта Intimissimi. І знову вона незрозумілим чином показала свою дочку-підлітка в тому ж ліфчику та трусиках. Мої очі! Про що думали гуру реклами? Якщо у вас не було лоботомії, тримаю парі, ви згодні зі мною та мовчки називаєте це жахливою поведінкою. Але це, спраглі до соціальних мереж, одержимі 2023 роком, для вас. І в нав'язливій погоні за підписниками в інстаграмі — у Клум 10 мільйонів, а в її дочки 1,7 мільйона — немає жодних обмежень, коли справа доходить до монетизації материнства", — пише Саманта.

Вона наголосила, що Хайді, яка позувала з тортом між ногами, "явно втратила контроль над моральним компасом своєї матусі".

"Тому що це говорить нам, потенційним клієнтам, не "купуйте ці красиві труси", а, швидше, транслюється повідомлення поза брендом: "Знаменитості явно не дбають про те, як вони заробляють свої гроші". Якщо це включає в себе биття їх власної плоті разом із плоттю їхніх дітей? Без проблем!" Моделі Victoria's Secret Хайді Клум, звичайно, не звикати знімати своє вбрання. Жінка десятиліттями практично жила в одній спідній білизні. Добре їй. Якщо вона так хоче заробити, то гаразд. Проте, здається, що Інтернет погоджується зі мною в тому, що поточна кампанія спідньої білизни для матері та дочки, одним словом, моторошна", – не приховує обурення авторка.

Брік підкреслює, що при побіжному погляді на фото користувачі бачать "вразливу та незграбну 18-річну дівчину, одягнену в спідню білизну, що підходить для міцного тіла жінки середніх років".

Лені Клум Фото: Intimissimi

"Якого підлітка турбують м'які бюстгальтери на кісточках і блискучі мереживні трусики, що складно виглядають? Що стосується Хайді? Вона може подумати, що виглядає гаряче, але вона виглядає не як мілфа".

Випереджаючи звинувачення у заздрості, Саманта зазначила, що в даному випадку Хайді займається тим, що їй подобається, але не факт, що від цього в захваті Лені.

Хайді Клум Фото: Intimissimi

"Матері, які усвідомлюють, що на плоті їхніх дочок можна заробити холодні гроші, були постійним способом ще до того, як були сформовані терміни "супермодель" та "впливова людина". Згадайте актрис Брук Шилдс та Джоді Фостер. Коли їхні матері думали, що Фостер у підлітковому віці може виступати в ролі повії, а 11-річна Шилдс теж може позувати топлес. Не дивно, що вони мали складні стосунки з матерями у дорослому віці. Хто на землі може звинувачувати їх? Матері мають оберігати, а не публічно пропагувати вразливі фізичні форми своїх дочок", – категорична Брік

При цьому автор зазначає, що Хайді — не єдина модель, яка використовує красу і зовнішність своєї дочки, щоб "запалити свою кар'єру, що згасає". Серед них, на думку Саманти, – Сінді Кроуфорд, Джері Холл та інші.

"Так багато осіб заявили, що жалкують про участь у рекламних кампаніях брендів нижньої білизни, в яких вони брали участь підлітками. Кейт Мосс сказала Vanity Fair, що в підлітковому віці їй було незручно працювати моделлю. В інтерв'ю вона розмірковувала про зйомки Calvin Klein у 1992 році, в яких вона знімалася разом з Марком Волбергом, і сказала, що шкодує про це: "У мене був нервовий зрив, коли мені було 17 чи 18 років, коли мені довелося піти працювати з Марком Марком і Хербом Рітцем." Келлі Брук нічим не не відрізняється, про свій досвід моделювання нижньої білизни у підлітковому віці вона розмірковувала: "Звичайно, я озираюся назад і думаю, що в цьому було щось таке … Я була дуже молода", – цитує Брік.

Раніше Фокус писав, що Хайді Клум позувала на Великдень топлес.