Місячне затемнення 5 травня 2023. Як правильно загадувати бажання

Разом з астрономічним явищем цей день має дзеркальну дату.

Увечері 5 травня 2023 очікується одне з найрідкісніших місячних затемнень. Фокус розповідає, як правильно загадувати бажання в цей період, аби вони точно збулись.

Окрім астрономічного явища, дата 05.05 також вважається дзеркальною, тому варто бути ще більш уважними до меседжів, які ви посилаєте у Всесвіт. Однакові цифри в даті подвоює шанси на здійснення загаданих бажань.

Саме місячне затемнення триватиме з 17:14 до 21:31 за київським часом. В Україні його найкраще буде видно близько сьомої вечори.

Як правильно загадувати бажання

Одним з найпростіших бажань є техніка "розмови із самим собою у дзеркалі". У цей момент біля вас не повинно нікого бути, а ви маєте пʼять разів у голос сказати свою найзаповітнішу мрію, перед цим добре обдумавши наслідки.

Також можна використати класичний спосіб та написати бажання пʼять разів на листочку. Його варто розрізати на пʼять частин, чотири з яких сховати в різних місцях вашого будинку, а одну частину обовʼязково покласти під подушку.

Зранку всі частинки паперу потрібно спалити.

Фото: Getty

Нагадаємо, де і коли спостерігати за місячним затемненням 2023.

Також Фокус писав про те, чого не можна робити під час місячного затемнення 5 травня 2023.