Королева Летиція у сукні від Вікторії Бекхем прибула на прийом Чарльза ІІІ (фото)

Королівська персона продемонструвала елегантний образ за понад 37 тисяч гривень.

Королева Іспанії Летиція прибула на прийом до Чарльза ІІІ у сукні від Вікторії Бекхем. Про це пише Daily Mail.

Дружина іспанського монарха прийшла в Букінгемський палац на прийом, організований королем Чарльзом ІІІ перед його коронацією.

50-річна Летиція приєдналася до свого чоловіка, короля Феліпе VI, на офіційній події перед відвідуванням самої коронації старшого сина покійної Єлизавети ІІ.

Королівська персона продемонструвала елегантність у світло-зеленій сукні міді від Victoria Beckham вартістю 850 фунтів стерлінгів (близько 37 тисяч гривень). Колишня журналістка поєднала офіційний аутфіт з темними підборами та чорним клатчем.

Волосся королеви Летиції було укладене звичним для неї способом.

Королева Летиція та король Феліпе Фото: Getty Images

Тим часом іспанський король був у класичному костюмі з краваткою.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Сама Вікторія Бекхем уже відреагувала на "присутність" своєї сукні у Букінгемському палаці.

"Її величність королева Іспанії виглядає неймовірно!!! У моїй сукні!! Xx 🇪🇸", — прокоментувала дружина Девіда Бекхема.

Нагадаємо, королева Летиція вийшла у світ в ідеальній лавандовій сукні.

Також Фокус писав про повну вартість коронації Чарльза ІІІ.