Королева Летиція у сукні від Вікторії Бекхем прибула на прийом Чарльза ІІІ (фото)
Королівська персона продемонструвала елегантний образ за понад 37 тисяч гривень.
Королева Іспанії Летиція прибула на прийом до Чарльза ІІІ у сукні від Вікторії Бекхем. Про це пише Daily Mail.
Дружина іспанського монарха прийшла в Букінгемський палац на прийом, організований королем Чарльзом ІІІ перед його коронацією.
50-річна Летиція приєдналася до свого чоловіка, короля Феліпе VI, на офіційній події перед відвідуванням самої коронації старшого сина покійної Єлизавети ІІ.
Королівська персона продемонструвала елегантність у світло-зеленій сукні міді від Victoria Beckham вартістю 850 фунтів стерлінгів (близько 37 тисяч гривень). Колишня журналістка поєднала офіційний аутфіт з темними підборами та чорним клатчем.
Волосся королеви Летиції було укладене звичним для неї способом.
Тим часом іспанський король був у класичному костюмі з краваткою.
Сама Вікторія Бекхем уже відреагувала на "присутність" своєї сукні у Букінгемському палаці.
"Її величність королева Іспанії виглядає неймовірно!!! У моїй сукні!! Xx 🇪🇸", — прокоментувала дружина Девіда Бекхема.
Нагадаємо, королева Летиція вийшла у світ в ідеальній лавандовій сукні.
Також Фокус писав про повну вартість коронації Чарльза ІІІ.