Король Чарльз III і королева Камілла прибули до Букінгемського палацу

Монарх прибув до Букінгемського палацу, де йому ще доведеться підготуватися до найважливішого дня свого життя.

Король Карл III і королева-консорт Камілла прибули до Букінгемського палацу. Про це пише Daily Mail.

Монарх усміхнувся величезному натовпу, який бурхливо аплодував і розмахував прапорами.

Під час короткої дороги із Сент-Джеймського палацу 74-річний король часом мав задумливий вигляд, оскільки сьогодні, безперечно, найважливіший день у його житті.

Більш ніж 100 мільйонів людей по всьому світу збираються побачити історичну першу за 70 років коронацію британського монарха, а близько 2 мільйонів людей вийшли на вулиці Лондона, щоб спостерігати за подіями, що розгортаються.

Серед зірок, які вже зайняли свої місця в абатстві: Кеті Перрі, Лайонел Річі, сер Ендрю Ллойд Веббер, Стівен Фрай, Нік Кейв і Емма Томпсон.

Загалом на коронацію Чарльза запрошено близько 2200 гостей, серед яких і перша леді України Олена Зеленська. Це значно менше, ніж було на коронації Єлизавети II понад 70 років тому. Тоді на церемонію приїхало близько 8000 запрошених.

Також Фокус писав, що Джилл Байден і її онука обрали символічні вбрання на коронацію Чарльза III.