Змінився вираз обличчя. На відео потрапила реакція принца Гаррі на появу батька та брата на коронації

Схоже, до примирення принца Гаррі з його британськими родичами ще дуже далеко.

Приїзд принца Гаррі на коронацію його батька Чарльза III тривалий час залишався інтригою, оскільки була ймовірність, що у світлі останніх скандальних подій він може пропустити церемонію. Проте герцог Сассекський прилетів до Великобританії комерційним рейсом, хоча й без сім'ї. Однак відсутність дружини не допомогла йому помиритися зі своїми родичами. Як пише Hello, він дуже красномовно показав, яка прірва зараз між ним, його батьком-королем і братом Вільямом.

У мережу потрапили кадри, на яких принц Гаррі сидить у Вестмінстерському абатстві перед коронацією короля Чарльза 6 травня разом зі своїми кузенами принцесою Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці, а також принцесою Євгенією та Джеком Бруксбенком. Він видається задоволеним і розслабленим до того моменту, поки в приміщення не заходять Чарльз III із дружиною Каміллою та сім'я принца Вільяма, включаючи не тільки Кейт, а й їхніх дітей.

Красномовний погляд принца Гаррі в бік своїх родичів Фото: Hello/скриншот

На відео — момент, коли Софі, графиня Весекська, проходить на своє місце повз нього, а Гаррі кидає погляд на прохід, і від його посмішки не залишається й сліду. Він видається напруженим і певною мірою навіть сердитим.

На коронацію молодший син короля одягнув звичайний костюм замість традиційної військової форми, як інші члени сім'ї. Це пов'язано з тим, що Гаррі склав із себе обов'язки члена сімейства, яки й працює, та поїхав у США.

До Гаррі не приєдналася його дружина Меган Маркл, оскільки вона вирішила залишитися в США зі своїми двома дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет. День коронації збігся з днем народження первістка пари, принца Арчі, і цілком імовірно, що його батько повернеться в США ще до закінчення урочистостей, аби встигнути на свято.

Після їхнього рішення піти у відставку в ролі старших членів королівської родини на початку 2020 року стосунки принца Гаррі та Меган із королівською сім'єю стали предметом пильної уваги. Вони не лише переїхали в Каліфорнію, що призвело до фізичної дистанції, але в ЗМІ просочилися ще й чутки про емоційну напруженість між принцом Гаррі, Вільямом і Чарльзом. Наприклад, у своїх мемуарах "Запасний", які були випущені в січні, Гаррі розповів про фізичну бійку зі своїм "заклятим ворогом" братом у 2019 році та про те, чому він переконував свого батька не одружуватися з королевою Каміллою.

Раніше Фокус писав, що королівська родина щиро зраділа відсутності Меган Маркл на коронації.