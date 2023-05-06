Принцеса Євгенія з'явилася на коронації короля Чарльза в діамантовому кольє за 130 тисяч фунтів

А її сестра принцеса Беатріс красувалася в розкішних сережках за 37 тисяч фунтів стерлінгів.

На коронації короля Чарльза III жінки з королівської сім'ї з'явилися в ретельно підібраних вбраннях і розкішних прикрасах. Сестри принцеси Беатріс і Євгенія обрали ще й дуже дорогі прикраси. Про це пише Daily Mail.

32-річна вагітна принцеса Євгенія одягла розкішну темно-синю вільну сукню від бренду Asceno вартістю 575 фунтів стерлінгів, чорний кардиган і доповнила образ туфлями оригінального фасону. На голові в неї був невеликий капелюшок, а шию прикрашало розкішне діамантове кольє-чокер Albemarle з білого золота із діамантами вартістю 130 000 фунтів стерлінгів і сережки-підвіски з білого золота з діамантами вартістю 26 тисяч фунтів.

Принцеси Беатріс і Євгенія одягли дорогі прикраси на коронацію короля Чарльза Фото: Getty Images

На коронацію вона прибула в одній машині зі своїм батьком, опальним принцом Ендрю. Попри те, що він не член королівської сім'ї, який працює, він також є братом короля Чарльза, а тому він був присутній на коронації. До речі, його колишню дружину, Сару "Фергі" Фергюсон, не запросили на коронацію.

Сестра Євгенії, 34-річна принцеса Беатріс з'явилася на коронації в сліпучій рожевій сукні від бренду Beulah вартістю 695 фунтів стерлінгів.

А образ вона доповнила масивним головним убором і розкішними прикрасами — сережками-кільцями від бренду Garrard Blaze із рожевими сапфірами, рубелітами та рожевими опалами.

Принцеса Беатріс була в яскравій сукні й дорогих сережках Фото: Getty Images

Беатріс і Євгенія були присутні на коронації зі своїми чоловіками, і саме поруч із ними сидів принц Гаррі. Їм відведено місце в третьому ряду як членам королівської сім'ї, які не виконують королівські обов'язки.

На коронації принц Гаррі сидів поруч із кузинами Фото: Getty Images

Але сестри чудово провели час. Напередодні вони відвідали вечірку в приватному клубі Oswald's, де до них приєдналася дочка принцеси Анни — 41-річна Зара Тіндалл разом зі своїм 44-річним чоловіком Майком Тіндаллом.

Відомо, що на коронацію короля Чарльза приїхали подивитися близько двох мільйонів людей. Потяги до столиці Великобританії цього ранку були переповнені.

Гості короля почали прибувати в абатство з 7-ї ранку — за чотири години до церемонії. Серед гостей були й перша леді України Олена Зеленська в чарівному вбранні м'ятного кольору. Її супроводжував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Випадково чи ні, але Вестмінстерське абатство було прикрашене в кольорах українського прапора. Це також кольори прапора покійної королеви Єлизавети, так що збіг вийшов вдалим.

А перша леді США Джилл Байден із онукою навмисно обрали жовте й блакитне вбрання для коронації.