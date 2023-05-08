Брат Кейт Міддлтон розповів про особливий аксесуар, який він узяв на коронацію

Джеймс Міддлтон приніс спеціальний жетон на згадку про свого собаку Еллу, який помер у січні.

Брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон показав, що зберігає особливу частину свого минулого, куди б він не пішов. Він поділився у своєму Instagram, що взяв на суботню коронацію короля Чарльза III спеціальний жетон із зображенням своєї улюбленої собаки Елли, яка померла у січні.

На фотографії можна побачити, як він тримає золотий жетон прямокутної форми із зображенням свого чорного кокер-спанієля.

"Елла, як і раніше, супроводжує мене скрізь, куди б я не пішов... навіть на коронацію", — підписав пост 36-річний Джеймс. — Дуже пишаюся тим, що я британець. Боже, бережи короля".

Друга фотографія в галереї була зроблена позаду короля Чарльза та королеви Камілли на балконі, коли щойно короновані члени королівської родини спостерігали, як літаки розбризкують у повітрі кольори королівської гвардії.

Міддлтон поділився сумною новиною про смерть Елли в Instagram у січні.

"З великим сумом я повідомляю, що моя дорога Елла померла, — почав Джеймс. — Протягом 15 років Елла була поряд зі мною, від похмурих днів до найщасливіших. Я буду жахливо за нею сумувати".

Раніше Джеймс розповідав, що пухнастий улюбленець допомагав йому впоратися з депресією. У 2020 році британський підприємець ходив на терапію, а Елла становила йому компанію.

"Мені поставили цей діагноз, і Елла приходила на всі мої сеанси терапії, на які я з самого початку не хотів йти, — сказав він тоді. — Але поряд з нею я справді став впевненіше розуміти, що в мене психічне захворювання. Я б навіть сказав, що завдячую Еллі життям, а вона цього не знає".

Також Фокус писав, що Піппа Міддлтон повторила образ сестри на коронації Чарльза III.