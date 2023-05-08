Пріянка Чопра розповіла, чому її чоловік знявся у її новому фільмі "Знову кохання"

Прем'єра нової романтичної комедії-драми "Знову кохання" з Пріянкою Чопра та Семом Г'юеном у головних ролях відбулася у п'ятницю в кінотеатрах США.

У міру того, як фанати починають вперше знайомитися з романтичною комедією, вони невдовзі дізнаються, що реальний чоловік Чопри, Нік Джонас грає епізодичну роль у новому фільмі.

У фільмі "Знову кохання" Міра Рей (Пріянка Чопра) грає жінку, яка щойно почала ходити на побачення після втрати коханої людини. Але перш ніж вона зустрінеться з Робом Бернсом (Сем Г'юен), вона має пережити одне з невдалих побачень з персонажем, якого грає Нік Джонас.

В інтерв'ю Entertainment Weekly 40-річна індійська акторка і модель Пріянка Чопра розповіла, що в сцені з невдалим побаченням актор повинен був облизати її обличчя, але через пандемію COVID-19 під час зйомок, цьому актору довелося б чекати перед зйомками на карантині.

"Вони збиралися вибрати випадкового актора, якому зрештою довелося б облизати моє обличчя під час COVID, а це означало, що йому довелося б провести 14 днів на карантині та сидіти в номері готелю, просто чекаючи, щоб облизати моє обличчя. Це було просто жахливо".

Колишня "Міс світу" пояснила, що її чоловік був ідеальним вибором для того, щоб зіграти цю сцену, бо вже був із нею на карантині.

"Нік прийшов допомогти мені облаштуватись, і у нашого режисера Джима виникла блискуча ідея. Він такий: "Як ти думаєш, Нік подумає про це?" І я така: "Так. Так, будь ласка!" — згадує вона.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

"Знову кохання" — це англомовний рімейк німецького фільму 2016 року MS für Dich, який, у свою чергу, заснований на романі Софі Крамер.

Нагадаємо, Чопра зізналася, що її чоловік ідеально підходить їй. Колишня зірка Боллівуду навіть докладно розповіла про те, "наскільки він прекрасний".

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