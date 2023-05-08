"Ми пишаємось тобою": принц Вільям присвятив зворушливу промову Чарльзу ІІІ (відео)

Принц Уельський стане наступним королем Великобританії.

Принц Вільям присвятив зворушливу промову Чарльзу ІІІ під час коронаційного концерту. Про це повідомляє Sky News.

Наступний король Великобританії зворушливо віддав належне своєму батькові, сказавши: "Тату, ми всі так пишаємося тобою". Він також сказав монарху, що не сумнівається, що покійна королева Єлизавета, його "дуже горда мати", буде "з ніжністю" дивитися з небес.

Принц Уельський виголосив свою емоційну промову з Віндзорського замку, коли британці святкували коронацію Чарльза ІІІ та королеви Камілли офіційним коронаційним концертом.

Принц Вільям

Заходи, присвячені суботній коронації, завершились "днем служіння", який отримав назву "Велика допомога", коли члени королівської родини приєднуються до волонтерів по всій країні.

Принц Уельський, який останніми роками стає дедалі впевненішим публічним оратором, розпочав свою промову словами: "Добрий вечір, ваші Величності. Добрий вечір, Віндзоре!"

Подякувавши всім, хто допоміг зробити вечір таким особливим, Вільям сказав, що хоче "сказати кілька слів про свого батька та про те, чому він вважає, що ці вихідні такі важливі".

Батько трьох не втримався, щоб не пожартувати про одну з найулюбленіших пісень концертної зірки Лайонела Річі, сказавши: "Не хвилюйся, на відміну від Лайонела, я не буду продовжувати всю ніч".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям зізнався, що його батьку було важко носити корону.

Також Фокус писав про роль принца Джорджа на коронації Чарльза ІІІ.