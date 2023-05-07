Принц Вільям зізнався, що королю Чарльзу III важко було носити розкішну корону (фото)

Корона Святого Едуарда з литого золота, прикрашена дорогоцінним камінням, важить 5 фунтів. Через таку вагу у Чарльза III до кінця офіційної церемонії заболіла шия.

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Принц Вільям наступного дня після коронації зустрівся із фанатами королівської родини у Віндзорі. Його супроводжувала Кейт Міддлтон. Принц і принцеса Уельська поспілкувалися зі присутніми і принц зізнався, що батькові було важко носити корону. Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон робили селфі з шанувальниками та невимушено балакали. Так, принц Вільям чесно розповів фанатам, що корона Святого Едуарда, яку носив короля Чарльз на коронації, була дуже важкою, тому у Чарльза захворіла шия.

Корона виготовлена з литого золота в 1661 для коронації короля Чарльза II. Як припускають, для її виготовлення використали золото з вінця святого Едуарда Сповідника, англійського монарха, який правив у XI столітті.

Корона Святого Едуарда важить майже три кілограми Фото: Getty Images

Корона святого Едуарда відноситься до так званих Коштовностей Корони, які зберігаються в Тауері.

Вона прикрашена 444 дорогоцінним камінням. Через її вагу свого часу коронуватися нею відмовилися королева Вікторія та Едуард VII. Її вага – 5 фунтів, це майже три кілограми.

Корона Святого Едуарда стала однією із двох корон, які одягав король Чарльз на коронації 6 травня. І архієпископу Кентерберійському довелося її поправляти, щоб вона не впала з голови короля. Після цього король одягнув Корону Британської Імперії, яка славиться історичними дорогоцінними каменями, якими вона прикрашена: сапфіром святого Едуарда, рубіном Чорного принца, сапфіром Стюартів та алмазом Куллінан-II. Важить вона набагато менше — трохи більше кілограма.

Корона Британської Імперії знаменита і менше важить Фото: Getty Images

"Я думаю, що минулої ночі у нього боліла шия з-за корони ... вона страшенно багато важить", — чесно сказав принц Вільям фанатам, що зібралися.

А одна жінка у натовпі похвалила Кейт Міддлтон за прикрасу у формі тіари від Jess Collett x Alexander McQueen, який вона носила на коронації, сказавши їй: "Мені сподобався твій головний убір".

Кейт Міддлтон та її дочка, принцеса Шарлотта, з'явилися на коронації у подібних головних уборах у вигляді вінків зі срібла та кришталю.

Прогулянка принца Вільяма та Кейт Міддлтон завершилася через 40 хвилин. Коронаційні святкування сьогодні продовжаться концертом, на якому виступатимуть Лайонел Річі, Кеті Перрі та Take That.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на коронаційному святі Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Заходи Coronation Big Lunch проходять по всій Великій Британії, у тому числі в лондонському Ріджентс-парку. І їх відвідують члени королівської сім'ї. Так, у Кренлі герцог та герцогиня Единбурзькі приєднаються до жителів та представників Королівського британського легіону.

А сестра короля Чарльза, принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал сер Тімоті Лоренс вечірку у Суїндоні.

До речі, на коронації брата принцеса Анна набула значної ролі. І єдина з членів королівської родини поверталася до Букінгемського палацу верхи, а не в кареті. Вона пожартувала, що їй довелося вдягнути військову форму і це позбавило її необхідності вибирати урочисте вбрання і капелюшок.