Олена Зеленська показала запрошення на коронацію Чарльза ІІІ

Перша леді України розповіла про свої враження після коронації короля Чарльза ІІІ, яка відбулася минулими вихідними.

У суботу, 6 травня, Олена Зеленська відвідала коронацію Чарльза ІІІ та королеви Камілли у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Її супроводжував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У своєму Twitter-акаунті дружина Володимира Зеленського поділилася враженням від поїздки, зокрема опублікувавши фотографію гарного запрошення на історичну подію.

"Запрошення, яке буде зафіксовано в пам'яті назавжди. Мала честь відвідати коронацію Їх Величностей Короля Чарльза III та Королеви Камілли @RoyalFamily і побажати успішного правління та процвітання. Також було приємно почути теплі слова підтримки від гостей церемонії для України", — написала перша леді під знімком запрошення.

У серії постів Зеленська також розповіла про зустріч із першою леді США напередодні коронації короля Чарльза. Вона подякувала Джилл Байден та всьому американському народу за підтримку та допомогу нашій країні.

"Кожна зустріч із першою леді США Джилл Байден @FLOTUS – це завжди безумовна дружня підтримка, яка дає впевненість та оптимізм. Ще раз мала можливість подякувати їй і всьому американському народу за віру в нас і допомогу для України", — написала дружина президента України.

Олена Зеленська та Джилл Байден Фото: Twitter @ZelenskaUA

Раніше Фокус писав про 3 вбрання Олени Зеленської на коронації короля Чарльза ІІІ.