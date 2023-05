Правило 3 секунд: принцеса Шарлотта з'їла зефір, який упав на траву

Принцеса Шарлотта не хотіла даремно витрачати своє частування з зефіру після того, як впустила його на землю.

Принцеса Шарлотта відвідала захід The Big Help Out разом із принцом та принцесою Уельськими, а також її братами. Сім'я відвідала 3-ю скаутську хатину Аптона у Слау, де вони допомогли покращити будівлю. Дівчинку зловили на моменті, коли вона впустила смажений зефір на траву. Про це пише The Mirror.

Зрозуміло, що не бажаючи марнувати частування, восьмирічна принцеса швидко підняла його і продовжила їсти. Відеозапис цього моменту був опублікований у Twitter, і королівські фанати визнали інцидент кумедним. На відео Шарлотта стоїть позаду мами Кетрін, принцеси Уельської та брата принца Луї.

Один із користувачів написав: "Принцеса Шарлотта впустила їжу, підняла її і знову з'їла!!"

Інший зауважив: "Приємно бачити, що навіть члени королівської сім'ї використовують "правило трьох секунд". Принцеса Шарлотта упускає свій зефір, але він має бути надто смачний, щоб залишити його в траві".

Третій схвалив: "Я можу поручитися — смажений зефір коштує навіть п'ять секунд! Мені подобається, що це абсолютно нормально!"

Високопоставлені члени королівської родини разом із дітьми брали участь у ремонті хатини скаутів Аптона в Слау, на захід від Лондона, та спілкувалися з місцевими жителями. За інформацією закордонних ЗМІ, рішення Вілла та Кейт привезти своїх дітей трималося в секреті до їхнього прибуття, щоб звести до мінімуму будь-яку суєту навколо дітей, яких поступово знайомлять з ідеєю публічних заходів. Крім того, батьки наполягали на тому, щоб їхні діти були максимально задіяні разом з іншими учасниками.

Шарлотта та Луї допомагали розфарбовувати кашпо, а Джордж приєднався до свого батька, який щось свердлив. Кейт стежила за ними, дозволяючи їм робити все, як їм подобається.

Наприкінці діти Кейт та Вільяма постріляли з лука по цілями.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

