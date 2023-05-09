Пріянка Чопра вийшла у світ у розкішній білій сукні

Знаменита акторка активно просуває свою нову романтичну комедію "Знову кохання".

40-річна індійська акторка та модель Приянка Чопра була помічена у Верхньому Вест-Сайді у розкішній сукні. Зірка прямувала на інтерв'ю у рамках просування свого нового фільму. Про це пише Daily Mail.

Колишня "Міс світу", яка нещодавно розповіла, що у підлітковому віці її батькові доводилося ставити ґрати на вікна її спальні, щоб захистити її від фанатів, продемонструвала свою фігуру у білій сукні з глибоким вирізом, відкритою спиною та спідницею А-силуету. Свій образ Пріянка доповнила відповідними черевиками на шпильці, що виглядали з-під подолу. Золоті сережки-кільця, відповідне кільце з дорогоцінним каменем і сонцезахисні окуляри "Котяче око" у білій оправі завершили ансамбль актриси. Її волосся було покладене хвилями з проділом посередині.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Чопра також поділилася селфі зі свого ранкового сеансу укладання та макіяжу, написавши "Останній день преси!!"

Пріянка Чопра Фото: Instagram @priyankachopra

Нагадаємо, Чопра зізналася, що її чоловік ідеально підходить їй. Колишня зірка Боллівуду навіть докладно розповіла про те, "наскільки він прекрасний".

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню, яку раніше продемонструвала Пріянка Чопра.