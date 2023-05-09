Принц Джордж доводить, що "майбутнє монархії буде яскравим", — експертка

Старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма виконав важливу роль на коронації Чарльза ІІІ.

Принц Джордж доводить, що "майбутнє монархії буде яскравим", вважає експертка. Про це пише The Sun.

Девʼятирічний син Кейт Міддлтон та принца Вільяма став наймолодшим членом монархії, який коли-небудь грав високу роль у коронації в історії Великобританії. Каррен Брейді із захопленням відреагувала на появу онука короля на церемонії: "Зосередженість закарбувалася на його обличчі, його губи були стиснуті. Він не поставив ногу неправильно. Він йшов з величезною гідністю та спокійним виразом обличчя позаду свого дідуся, допомагаючи нести його важку, вишукану мантію у Вестмінстерському абатстві".

"Очевидно, що майбутнє королівської родини виглядає яскравим", — додала експертка.

Принц Джордж на коронації дідуся Фото: Getty Images

Вона також прокоментувала те, як пʼятирічний принц Луї "вкрав шоу", нахабно позіхаючи та активно махаючи руками.

Зокрема Каррен висловила прихильність доньці принца Вільяма принцесі Шарлотті.

"Мені подобалося спостерігати, як Шарлотта захищає Луї, коли вони входили в абатство, як і будь-яка старша сестра, щоб переконатися, що її молодший брат залишався зосередженим і дотримувався відрепетированого плану", — зазначила вона.

Каррен припустила, що принц Вільям і Кейт Міддлтон хотіли, щоб їхні діти відігравали значну роль у процесі коронації, особливо принц Джордж.

Принц Джордж на коронації дідуся Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Луї знову насмішив прихильників активною поведінкою на балконі Букінгемського палацу.

Також Фокус писав про головні меми з коронації Чарльза ІІІ.