Принц Гаррі не спілкувався з братом і батьком під час коронації

Хоча принц і "заскочив" до Букінгемського палацу, але у нього не було шансів навіть на коротку розмову з братом і батьком, так швидко він залишив Велику Британію.

Поява принца Гаррі, попри анонс, все одно стала сюрпризом, як і його стрімке відбуття. Він пробув у Лондоні трохи більше ніж добу. І так і не встиг поспілкуватися з батьком і братом. Про це пише Daily Mail.

Герцог прибув до Лондона комерційним рейсом і полетів також комерційним рейсом, але вже іншої авіакомпанії. Проте журналісти підрахували, що він встиг заїхати до Букінгемського палацу. Щоправда, не для зустрічі з найближчими родичами.

Він залишив Вестмінстерське абатство о 13:15 і прибув до аеропорту Гітроу за 30 хвилин, щоб встигнути повернутися до Каліфорнії на день народження сина Арчі.

Принц Гаррі провів у Букінгемському палаці менше пів години перед від'їздом.

Принц Гаррі на коронації Фото: Getty

Джерела повідомили, що він не бачив сім'ю з "практичних" причин, оскільки вони були надто зайняті.

За повідомленням The Telegraph, він вирушив до палацу з "логістичних причин", щоб сховатися від очей громадськості після двогодинної церемонії, і не розмовляв ні з ким із членів родини.

Це сталося після того, як король Чарльз III, як повідомляється, висловив жаль із приводу запрошення принца Гаррі та підняв тост "за тих, кого не було" під час святкового обіду королівської родини. Він побажав своєму онукові Арчі щасливого дня народження "де б він не був".

Принц Гаррі не приєднався до королівської родини для офіційних портретів, не вийшов на балкон, щоб привітати народ і не відвідав коронаційний концерт, на якому виступали Кеті Перрі та Лайонел Річі.

На коронації він сидів у третьому ряду, разом зі своїми кузинами принцесами Беатріс та Євгенією, а також їхніми чоловіками. Читачі по губах навіть з'ясували про що він говорив: обговорював своє повернення до США.

Принц Гаррі на коронації Фото: Getty Images

Відомо, що принц Гаррі вперше після від'їзду відвідав Букінгемський палац після похорону королеви у вересні минулого року.

Раніше цьогоріч він був у Великій Британії для участі в судових засіданнях, але, як відомо, він не бачив короля Чарльза III або принца Вільяма.

На коронації принц Гаррі був у чорному костюмі-трійці, який доповнив своїми медалями, отриманими за службу в Афганістані, ювілейними нагородами та зіркою Королівського Вікторіанського ордену. Вибір його вбрання теж став своєрідною заявою. Він не скористався послугами англійських кравців і вибрав костюм від французького бренду Діор.