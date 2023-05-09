Шакіра згадала Жерара Піке у своїй промові (відео)

Після скандального розставання артистка переїхала із двома синами у Маямі.

46-річна колумбійська співачка Шакіра згадала у своїй промові колишнього бойфренда Жерара Піке.

Артистку визнали жінкою року за версією "Billboard Latinas". І під час вручення нагороди мама двох виступила з короткою промовою, у якій між словами згадала батька своїх дітей, іспанського футболіста Жерара Піке, з яким вона розійшлася влітку 2022 на фоні чуток про зради спортсмена.

"Не так важливо, чи вірний хтось тобі чи ні. Головне — те, що ти продовжуєш бути вірним собі. Коли я почувалася втраченою, саме музика повернула мене на правильний шлях. У житті кожної жінки настає час, коли вона більше не залежить від того, хто любить або приймає її такою, якою вона є", — почала 46-річна колумбійська знаменитість, яка нещодавно переїхала із синами у Маямі.

За словами співачки, пошук іншої людини змінюється пошуком себе, а бажання бути досконалою змінюється бажанням бути справжньою.

"Жінки набагато сильніші, ніж ми думаємо. Кожна пройшла через пошук уваги чи схвалення з боку інших. Це сталося зі мною", — зізналася колишня кохана Піке.

Шакіра

Від зіркового союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан. Вони час від часу беруть участь у спортивних змаганнях, наслідуючи приклад свого знаменитого батька.

Шакіра та Жерар Піке із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра відвезла своїх двох спадкоємців на острови перед переїздом на інший материк.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Шакіри з Томом Крузом.