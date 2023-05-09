Принцеса Шарлотта не зробила реверанс перед королевою Каміллою (відео)
У той же час вона поклонилася своєму дідусю, королю Чарльзу ІІІ.
Принцеса Шарлотта забула зробити реверанс перед королевою Каміллою на коронаційному концерті. Відео з події на території Віндзорського замку поширюється в мережі.
Коли новоспечений король Чарльз III і його дружина, королева Камілла пройшли повз 8-річну дитину, щоб зайняти свої місця в королівській ложі, вона наслідувала приклад мами Кейт Міддлтон і вклонилася своєму дідусеві.
Але в той час як Міддлтон знову приклонилася, коли повз проходила її свекруха, юна принцеса, яка в цей момент була одягнена в шифонову сукню Self-Portrait, не наслідувала її приклад.
Королева Камілла, судячи з усього, не була стурбована помилкою онучки, поплескавши усміхнену Шарлотту по руці, проходячи повз.
Шарлотта зазвичай уважно виконує правила королівського етикету та нагадує своїм братам про традиції.
Під час урочистостей з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 донька Кейт Міддлтон заважала принцу Луї надмірно махати глядачам, які спостерігали за їхньою каретою.
Того ж тижня Шарлотта виправила поставу принца Джорджа, стоячи на балконі Букінгемського палацу.
Нагадаємо, принцеса Шарлотта зворушливо тримала за руку свого молодшого брата Луї на коронації дідуся.
Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти на коронаційному концерті.