Принц Гаррі та Меган Маркл найняли колишнього охоронця Кім Кардаш'ян

Охоронця, який раніше працював на Майкла Джексона, герцоги Сассекські звільнили.

Меган Маркл та принц Гаррі найняли колишнього охоронця Кім Кардаш'ян, який повинен захищати їх від небажаної уваги у Каліфорнії. Раніше на них працював колишній охоронець Майкла Джексона. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл сфотографували, коли вона гуляла без принца Гаррі біля свого особняка в Монтесіто за 14 мільйонів доларів.

Меган супроводжували її старі друзі Хізер та Маркус, а також новий охоронець. Раніше він був у команді Кім Кардаш'ян.

Меган Маркл замість коронації вирушила на прогулянку

Послуги охоронців такого рангу можуть коштувати до 1800 доларів на день. Захист Меган і Гаррі перестав фінансуватися британськими платниками податків у 2020 році.

Раніше пару захищав 46-річний Альберто Альварес, який раніше працював на Майкла Джексона. Однак з'ясувалося, що Альварес не надто підходить до бездоганного іміджу Мегана, який вона намагається створити.

Його звинувачували у водінні напідпитку та в домашньому насильстві. І сім'я Джексон звільнила його саме з цієї причини після смерті Майкла.

Також на Меган Маркл та принца Гаррі працює Крістофер Санчес, який провів 14 років у секретній службі, захищаючи Барака Обаму.

Нагадаємо, Меган Маркл була відсутня на коронації короля Чарльза, пояснивши, що цього дня її старший син Арчі святкує свій четвертий день народження.

Меган Маркл замість коронації вирушила на прогулянку

Саме тому принц Гаррі провів трохи більше як добу у Великій Британії, навіть не поспілкувавшись зі своєю родиною. Відразу після коронації він помчав до аеропорту і відлетів до США.

Джерело повідомило, що в той час, як більшість членів королівської родини "зітхнули з полегшенням", коли Гаррі так поспішно пішов, 74-річний король Чарльз здавався "щиро розчарованим тим, що він не залишився" навіть на святкову вечерю.

Принца Гаррі бачили в аеропорту Лос-Анджелеса, коли його літак приземлився близько 18.30 у суботу, тому у Великій Британії він провів загалом 28 годин і 42 хвилини.

Але Гаррі встиг заскочити до Букінгемського палацу. Як вважають джерела, він це зробив просто, щоб уникнути уваги папараці, якого й так було достатньо на коронації. Журналісти помітили все. Зараз у таблоїдах обговорюється навіть костюм Гаррі, який пошили в будинку моди Діор, а не в англійських кравців, що було б патріотичніше.